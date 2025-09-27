Leann bezieht Bürgergeld: Aber geht als VIP zu „Tokio Hotel“

Sie gehören zu den erfolgreichsten deutschen Musikern unserer Zeit: die Band „Tokio Hotel“. Die Mannen rund um Bill und Tom Kaulitz waren schon als Jugendliche extrem erfolgreich und sind es auch heute, zwanzig Jahre nach Erscheinen ihres Mega-Hits „Durch den Monsun“ noch immer. Millionen Fans auf der ganzen Welt feiern die Band. Eine von ihnen: Bürgergeld-Empfängerin Leann aus der RTL-Zwei-Doku „Hartz und herzlich“.

Die 21-jährige Mannheimerin hat zwar nicht viel Geld. Einen Auftritt ihrer Lieblingsband will sie sich aber dennoch nicht entgehen lassen. Und so hat die Bürgergeld-Empfängerin für das „Tokio Hotel“-Konzert in Frankfurt gar VIP-Tickets ergattern können. Diese hatte sie von ihrem Papa und ihrer Patentante geschenkt bekommen. Doch auch der Weg dorthin und die Verpflegung muss ja irgendwie bezahlt werden. Zum Glück kann Leann gut haushalten.

Bürgergeld-Empfängerin fährt als VIP zu „Tokio Hotel“

Und aufgeregt ist die „Hartz und herzlich“-Protagonistin eh. Es werde ein spannender Tag, war sich Leanne kurz vor Abfahrt gen Frankfurt sicher. Einer aber auch, der noch Überraschungen für die 21-Jährige bereithalten sollte. Schließlich darf Leann mit ihrem VIP-Ticket nicht nur beim Soundcheck dabei sein, sondern sogar Bilder mit den Jungs machen. Oder etwa doch nicht?

Hatte Leann doch verstanden, dass sie alleine ein Bild mit Bill und Co. machen dürfe. Anscheinend aber gebe es nur ein Bild aller VIP-Ticket-Inhaber mit der Band. Ein Punkt, der der 21-Jährigen so gar nicht gefiel: „Da hätte ich lieber noch ein bisschen mehr draufgelegt, aber egal … Weiß ich ja jetzt fürs nächste Mal.“

„Es war mega“

Das Konzert jedoch, es war ein tolles Erlebnis. „Es war mega, also ich bin echt begeistert. Also ich habe kaum noch Stimme, ich kann kaum noch reden. Aber es war wirklich cool“, schwärmt der „Tokio Hotel“-Fan. Und sogar das Bild sollte ein ganz besonderes werden.

„Ich stand einfach zwischen Bill und Tom. Direkt zwischen Bill und Tom“, wirkt die „Hartz und herzlich“-Protagonistin ganz verzaubert. Einfach ein formvollendeter Tag. RTL Zwei zeigt die Folge mit Leann am Dienstag, 23. September, um 20.15 Uhr.

