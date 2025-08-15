Bürgergeld-Familie lässt’s sich gut gehen: Gefrühstückt wird um 14 Uhr

Er hat große Träume, umgesetzt hat er aber davon bislang nahezu gar nichts. Archii aus Berlin möchte gerne Rapper werden. Der Bürgergeld-Empfänger hat große Pläne, eigene Songs, Studiosessions, hätte gerne eine halbe Million Euro Gage im Jahr für seine Kunst. Doch so richtig in Gang kommen will die Karriere des „Armes Deutschland“-Protagonisten nicht.

Im Gegenteil, gerade erst ist der 37-Jährige von einem Gericht wegen Körperverletzung verurteilt worden. Archii hat Bewährung bekommen. Das Gefängnis bleibt ihm also erst einmal erspart. Und so können es sich Archii, seine Partnerin Angelina, sowie die vier Kinder weiterhin auf Kosten des Amts in ihrer Berliner Wohnung gut gehen lassen.

Bürgergeld-Empfänger Archii hat große Pläne

„Aktuell bekommen wir circa… ich glaube, das sind so 2.100 Euro Bürgergeld. Davon gehen circa 1.100 an die Miete, und 1.000 haben wir zur Verfügung für sechs Personen. Und dann kommt halt Kindergeld dazu noch“, rechnet der Rapper vor. Macht bei vier Kindern nochmals 1.000 Euro. Summa summarum hat die Familie rund 3.434 Euro im Monat.

Genug Geld, um sich einen entspannten Lebensstil zu gönnen. Als das „Armes Deutschland“-Team um 11 Uhr bei Archii klingelt, ist die Familie gerade erst aufgestanden. Dann geht es erst einmal Brötchen holen. Gefrühstückt wird um 14 Uhr. Rund 25 Euro hat Archii für Brötchen, Wurst und Getränke ausgegeben. Dazu gibt es noch für eine spätere Mahlzeit Fleisch vom Wagyū-Rind. Doch erst einmal wird verdaut, sprich nach dem Frühstück ab auf die Couch. „Das ist Leben genießen“, schwärmt der Familienvater. Ein schlechtes Gewissen scheint er jedoch nicht zu haben.

Archii ist dankbar fürs Bürgergeld

„Ich nutze den Staat zwar gerade aus, und bin auch sehr dankbar dafür, weil ich dann die Möglichkeit habe, meine Karriere weiterzumachen“, erklärt Archii. Dass er bislang noch keine Karriere hat, scheint er dabei getrost außer acht zu lassen.

„Plan A ist auf jeden Fall, dass ich mit der Musik erfolgreich werde, und sich dann daraus weitere Wege öffnen“, so Archii. Und auch die Pläne nach der Karriere sind schon gemacht. Er möchte sich gerne einen Foodtruck kaufen, und diesen betreiben. Was es zu essen gibt, weiß Archii auch schon. Burger oder orientalisch.

Wie es mit Archii weitergeht, siehst du am Samstag (16. August 2025) um 20.15 Uhr bei RTL Zwei. Wichtig: Nicht alle Bürgergeld-Empfänger sind wie Archii, die meisten möchten schnellstmöglich zurück in Lohn und Brot.