Bürgergeld-Empfängerin verrät: Darauf spart sie ein ganzes Jahr

Mit wenig Geld auszukommen ist nicht leicht. Dinge, die für Gutverdiener ganz normal sind, wie beispielsweise mal essen zu gehen, oder einen Geburtstag groß zu feiern, sind für Bürgergeld-Empfänger oft gar nicht, oder nur sehr schwer zu realisieren. Das ist auch bei Dreifachmama Natascha aus Bremen nicht anders.

Die 35-jährige Protagonistin der RTL-Zwei-Doku „Hartz Rot Gold“ lebt von 927 Euro Bürgergeld im Monat. Kein besonders hoher Betrag, wenn man bedenkt, dass sie davon nicht nur sich, sondern auch ihre drei Kinder finanzieren soll. Besonders kompliziert wird dies an den Geburtstagen ihrer Kids.

Bürgergeld-Empfängerin will ihren Kids einen tollen Geburtstag bieten

So ist es normal, dass diese auch kleine Geschenke für ihre Freunde an ihrem Ehrentag mit in die Klasse bringen. Das will auch Natascha ihren Kindern nicht verwehren. Acht Jahre wird ihre älteste Tochter und dazu soll es nun Geschenke-Tüten für die Klassenkameradinnen und -Kameraden geben. Dazu kommen natürlich noch die Geschenke, die sich ihre Älteste wünscht. Ein gehöriger Batzen Geld, der ihr die Geburtstage ihrer Kinder aber wert ist. Schließlich soll es ihnen an nichts fehlen.

„Der Geburtstag ist ein besonderer Tag, das sollen sie auch wissen, von daher mache ich auch alles im pompösen Style, es wird mega dekoriert“, schwärmt die 35-Jährige.

Kein Handy für die Achtjährige

Und auch an Geschenken soll es nicht mangeln, wobei ihre Kurze nicht alles bekommt, was sie sich wünscht. So stehe schon seit geraumer Zeit ein Handy auf der Wunschliste der Achtjährigen. Das ist Natascha aber noch zu früh.

„Sie ist zu jung dafür. Sie dürfen sowieso auf dem Schulhof kein Handy haben, sie dürfte es gar nicht mitnehmen. Wenn sie nach Hause kommt, macht sie Hausaufgaben und möchte draußen spielen. Wenn ich ihr jetzt mit einem Handy ankomme, dann sitzt sie ja nur noch davor. Nein, sorry“, so die Dreifachmama. Stattdessen bekomme ihre Tochter nun ein Abo ihrer Lieblingszeitschrift.

