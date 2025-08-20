Bürgergeld-Paar bestellt Boxspringbett: „Was sind für mich 600 Euro?“

Um Geld müssen sich diese beiden nun wirklich keine Gedanken machen. Wobei: Sagen wir besser „mussten“. Denn zu dem Zeitpunkt der Dreharbeiten für „Armes Deutschland“ ging es Mike und Angelique aus Pirmasens richtig gut. Das Paar bezog nicht nur doppelt Bürgergeld, sondern kassierte auch noch Arbeitslosengeld und Kindergeld. Insgesamt über 3.000 Euro im Monat. Dazu kamen noch „Einnahmen“, die das Paar dem Jobcenter nicht meldete. Mittlerweile haben die 20-Jährige und der 25-Jährige ihre gerechte Strafe erhalten (wie die aussieht, kannst du hier nachlesen).

Doch in der Sendung „Armes Deutschland“, die RTL Zwei am Samstag (23. August 2025) ausstrahlt, lassen es die Bürgergeld-Empfänger noch einmal ordentlich krachen. Ihr Bett sei nicht mehr okay, also braucht es ein Neues. Wie gut, dass zum Zeitpunkt der Dreharbeiten gerade der „Black Friday“ anstand. Und so fand sich in der Menge der Angebote auch das gewünschte Boxspringbett fand.

Bürgergeld-Paar gönnt sich ein Boxspringbett

Auf 600 Euro war das luxuriöse Bett heruntergesetzt. Ein echtes Schnäppchen. Und so fackeln die Bürgergeld-Empfänger nicht lange. „Ja, dann kauf es doch“, ermutigt der 25-jährige Mike seine Partnerin. „Was sind für mich 600 Euro? Die mache ich in einem Tag, wenn ich will“, tönt der Arbeitslose.

Wie genau er das anstellen will, verriet er nicht. Wohl keine ganz schlechte Entscheidung, wenn man gerade von TV-Kameras gefilmt wird. Doch damit nicht genug. Das Paar plant auch einen Ausflug. Der Sohn des Paares soll zum Opa, während Mike sich an Spielautomaten vergnügt. „Bisschen Spaß haben“, beschreibt Mike das. Wie es mit den beiden weitergeht, siehst du bei „Armes Deutschland“.

RTL Zwei zeigt die Folge „Armes Deutschland“ mit Mike und Angelique am Samstag (23. August 2025) um 20.15 Uhr. Wichtig: Nicht alle Bürger- oder Arbeitslosengeld-Empfänger verhalten sich wie Angelique und Mike. Die meisten wollen schnellstmöglich zurück in Lohn und Brot.