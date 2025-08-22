Bürgergeld-Paar wirft Geld zum Fenster raus: Über 100 Euro am Schießstand

Sie bekommen viel zu viel vom Staat. Und werfen das Geld mit allen vier Händen aus dem Fenster. Das Bürgergeld-Paar Angelique und Mike lebt auf ganz großen Fuß. So bekam der 25-Jährige über Monate hinweg neben dem Bürgergeld auch noch Arbeitslosengeld. Dazu das Bürgergeld seiner Frau, sowie Kindergeld und Kindergeldzuschlag für den gemeinsamen Sohn. Macht insgesamt mehr als 3.000 Euro monatlich vom Amt. Eine stolze Summe, mit der sich gut leben und auch Spaß haben lässt.

Um sich die Langeweile zu vertreiben, gehen die beiden nämlich gerne in die Spielhalle, werfen etliche Euro-Münzen in Box-Automat oder Greifautomat. Schließlich wird irgendwann sicher mal das „iPhone“ oder die Nintendo dabei herauskommen. Leider jedoch hat das Bürgergeld-Paar nur wenig Glück. Zumeist sind es dann doch nur Bällchen oder eine Badeente im Wert von nur wenigen Cent.

Bürgergeld-Paar wirft die Kohle aus dem Fenster

Doch davon lassen sich Angelique und Mike nicht unterkriegen. Sie glauben weiterhin an das ganz große Glück. So berichtet Angelique in der Episode „Armes Deutschland“, die RTL Zwei am Samstag (23. August 2025) ausstrahlt, dass sie einmal über 100 Euro am Schießstand ausgegeben hat, nur um ein rosafarbenes Lama zu gewinnen.

„Das Lama wollte ich eigentlich unbedingt haben, weil ich schwanger wurde und ich habe gedacht, es wird ein Mädchen. Ich habe auf dem Schießstand schon über 100 Euro ausgegeben dafür. Aber es hat sich gelohnt, ich mag das“, berichtet Angelique.

„Einfach die 100 Euro an diesem Boxautomat verballern“

Und auch ihr Partner Mike scheint sich nicht davor zu scheuen, mal schnell 100 Euro in Automaten zu versenken. „Diese Greifautomaten sind nicht so richtig meins. Eher so Boxautomaten, wo man halt richtig was gewinnen kann. iPhone oder so Sachen. Das ist für mich schon so reizvoll. Und da könnte ich schnell einfach mal 100 Euro mitnehmen und einfach die 100 Euro an diesem Boxautomat verballern“, so der 25-Jährige. Dass andere für ihren Spaß aufkommen müssen, scheint den beiden komplett egal.

Nicht egal dürfte ihnen jedoch gewesen sein, dass die Justiz ihrem Treiben auf die Schliche gekommen ist. Wozu sie nun verurteilt worden sind, kannst du hier nachlesen.