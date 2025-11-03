„Ich hab noch nie Kondome gekauft“: Bürgergeld-Empfänger wird zum sechsten Mal Vater

Dieser Typ ist echt eine Nummer. Seit einiger Zeit bereits begleitet die RTL-Zwei-Dokureihe „Armes Deutschland“ Bürgergeld-Empfänger Chris aus Duisburg. Der junge Mann war bereits im Gefängnis, hatte immer mal wieder Probleme mit dem Gesetz und ist dazu noch fünffacher Vater. Wobei hier die Betonung auf „noch“ liegt, denn die Zahl dürfte sich bald erhöhen.

Denn Chris hat seit einem Monat eine neue Freundin. Mit Sabrina scheint der Bürgergeld-Empfänger glücklich. So glücklich, dass die beiden direkt mal auf Verhütung verzichteten. Eine Entscheidung, die sich als fatal herausstellen sollte.

Bürgergeld-Empfänger Chris wird schon wieder Vater

Denn gleich zwei Schwangerschaftstests von Sabrina waren positiv. Nun soll ein Besuch bei der Frauenärztin für Klarheit sorgen: Kommt zu Chris‘ fünf Kindern noch ein sechstes dazu? Chris jedenfalls wirkt alles andere als entspannt. „Bisschen früh so, wir sind jetzt irgendwas über einen Monat zusammen. Erster Schuss ein Treffer bei mir, wie immer“, macht der Arbeitslose gute Miene zum lebensverändernden Spiel.

++ Bürgergeld-Empfänger verzweifelt – „Bekomme keine Unterstützung vom Jobcenter“ ++

Das scheint auch die Ärztin zu bemerken. „Habt ihr das geplant, ihr Experten, oder nicht?“, fragt sie mit einem Grinsen im Gesicht. Chris jedenfalls scheint so langsam die Tragweite seiner Verhütungs-Abneigung zu verstehen. „Bin gespannt, was dabei herauskommt, und danach ist auf jeden Fall verhüten angesagt, bevor direkt das nächste Kind dabei herumkommt“, verspricht der Duisburger.

„Ich habe oft Sex ohne Gummi“

Eine weise Entscheidung, war Chris‘ Verhältnis zum Thema Verhütung doch bislang eher etwas lockerer. „Ich habe oft Sex ohne Gummi“, witzelte der Bürgergeld-Empfänger bis dato. Oder: „Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben Kondome gekauft.“

Hätte er doch mal. Denn der Verdacht sollte sich bei der Ultraschall-Untersuchung bewahrheiten. Sabrina ist wirklich schwanger. Und der 34-jährige Chris wird damit zum bislang sechsten Male Vater.

RTL Zwei zeigt die neue Folge „Armes Deutschland“ am 4. November um 20.15 Uhr. Vorab ist die Episode mit Chris bereits bei RTL Plus abrufbar. Wichtig: Nicht alle Bürgergeld-Empfänger verhalten sich wie Chris. Die meisten wollen schnellstmöglich wieder ein geregeltes Leben beginnen.