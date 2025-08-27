Bürgergeld-Empfänger verschleudert die Kohle: Jetzt muss die Familie zahlen

Es ist eine Geschichte, die man kaum glauben mag, würde man sie nicht in der RTL-Zwei-Doku „Deutschland deine Schulden“ sehen. Bürgergeld-Empfänger Markus aus Köln hat rund 80.000 Euro Schulden. Der Rheinländer hat stets weit über seinem Limit gelebt, was er haben wollte, hat er sich auf Pump gekauft. Dazu hat er fünf Kinder.

Zwei davon leben gerade alleine im Mutter-Kind-Heim, weil seine Ex-Partnerin sich spontan überlegt hat, mit ihrem neuen Mann aus dem Internet durchzubrennen. Nun sind die kleinen Mädchen alleine, ihre Mama ist weg, Papa Markus hat ein Alkoholproblem, und nach erst fünf Tagen im neuen Monat nur noch acht Euro und 22 Cent auf dem Konto. Strom, Geldstrafen, da würde am Ende des Tages nicht mehr viel übrig bleiben, weiß Markus.

Bürgergeld-Empfänger steckt knietief in den Schulden

Dazu kommt, dass er jeden Monat 50 Euro an Schulden abbezahlen muss, ansonsten würde aller Wahrscheinlichkeit das Gefängnis drohen. Doch wie will man 25 Tage mit nur acht Euro auskommen? Markus vertraut auf die Hilfe seiner Tante und seiner Cousine.

Schuldnerberater Max Postulka wirkt erschrocken. „Für mich stellt sich das so dar, dass er weiterhin das Bürgergeld bekommt, das aber keine fünf Tage hält, weil er so hohe Verpflichtungen hat, dass er jetzt die Strafen abzahlen muss, dass er seine Kosten hat, dass im Prinzip nach fünf Tagen das Geld aufgebraucht ist“, so der Finanzexperte.

Familie soll zahlen

Ab diesem Zeitpunkt, so der Schuldnerberater, lebe Markus nur noch auf Pump. Das wiederum bekommt seine Familie zu spüren. Jeden zweiten oder dritten Tag würde er seine Tante und seine Cousine um finanzielle Hilfe bitten. Bei RTL Zwei heißt es dazu nur, dass Markus „schamlos“ seine Familie ausnutze, „fast alle Lebensmittel und Zigaretten finanzieren ihm seine Tante oder Cousine“, so der Sendungs-Sprecher.

RTL Zwei zeigt die Folge „Deutschland deine Schulden“ am 26. August um 21.15 Uhr. Vorab ist sie bereits bei Joyn abrufbar.