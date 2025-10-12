Bürgergeld-Empfängerin gesteht: „Habe meine Kinder freiwillig beim Jugendamt abgegeben“

Es sind Worte, die einen erschüttert zurücklassen. Es sind die Worte einer Frau, die schon einmal ganz unten war, der nun ein weiterer Rückschlag droht. Es sind die Worte von „Armes Deutschland“-Protagonistin Sara. Der 38-jährigen Bürgergeld-Empfängerin droht das Gefängnis. Sie wurde wegen 26-fachen Betruges zu zwei Jahren Haft mit Chance auf Therapie verurteilt. Die Polizei, sie könnte jede Minute vor der Tür stehen und die Mutter einer zweijährigen Tochter festnehmen.

Es ist die Geschichte einer Frau, die von den Drogen in den Abgrund getrieben wurde. „Die ersten Drogen habe ich mit 19 konsumiert. Ich war da schon an der Straße anschaffen gewesen, dann habe ich mich abends einer Frau anvertraut“, berichtet die Bürgergeld-Empfängerin. Sie sei ganz tief in die Drogenszene gerutscht. Sieben bis neun Jahre war sie abhängig, hatte insgesamt 19 Herzstillstände.

Bürgergeld-Empfängerin Sara rutschte in den Drogensumpf

Jeder, der ein Drogenproblem habe, stecke in dieser einen Spirale, so Sara. „Du gehst anschaffen, du holst dir deinen Stoff. Bei mir war es so, ich bin erst anschaffen gegangen, bis ich die ganze Kohle hatte. Ich brauchte 1.000 Euro am Tag ungefähr. Dann bin ich halt für den Rest verschwunden“, so die Bürgergeld-Empfängerin.

Die Drogensucht, sie habe auch das Verhältnis zu ihren insgesamt fünf Kindern beeinflusst. „Es gab den Punkt, wo ich einfach überlegt habe: Drogen oder Kinder. Weil ich gemerkt habe, ich kann meine Kinder nicht mehr verpflegen. Ich habe meine Kinder freiwillig beim Jugendamt abgegeben, und gesagt: Ich kann das nicht, ich bin drogenabhängig.“

„Ich möchte keine Drogen mehr nehmen“

Doch Sara will sich bessern. „Ich möchte keine Drogen mehr nehmen“, ist sich die 38-Jährige sicher. Ganz ausschließen kann sie einen Rückfall aber nicht. „Es kann auch ein Lebensereignis passieren, dass dich komplett noch mal aus der Bahn schmeißt“, sagt Sara offen.

Und so bleibt nur zu hoffen, dass sie trotz aller Probleme stark bleibt. Die neue Folge „Armes Deutschland“ mit Sara zeigt RTL Zwei am Dienstag (14. Oktober 2025) um 20.15 Uhr. Oder bereits vorab bei RTL Plus.