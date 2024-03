Bürgergeld-Empfänger setzt Leben seiner ungeborenen Tochter aufs Spiel: Aus purem Egoismus

Es sind Szenen, die einfach nur betroffen und wütend machen. Schon eine geraume Zeit begleiten die Kameras der RTL-Zwei-Sozialreportage „Hartz und herzlich“ das junge Paar Maik und Jasmin. Ein Kind haben die Bürgergeld-Empfänger bereits, mittlerweile ist auch schon das zweite im Anmarsch. Die 19-Jährige erwartet eine Tochter. Dass sie sich in dieser Zeit aber auch mal schonen und vor allem auf ihre Gesundheit achten muss, scheint Ehemann Maik aber nur wenig zu stören.

So klagt die junge Frau immer wieder über starke Kopf- und Bauchschmerzen, will deshalb unbedingt ins Krankenhaus. Für Bürgergeld-Empfänger Maik jedoch scheint das nicht zu zählen, er will nicht, dass seine Frau über Nacht weg ist, er fühle sich unwohl, wenn seine Frau nicht zu Hause ist, heißt es bei RTL Zwei.

Bürgergeld-Empfängerin Maik Jasmin sorgt sich um ihre Tochter

Und so verhinderte er auch, dass Jasmin, die zum Zeitpunkt der Dreharbeiten im fünften Monat schwanger war, noch am selben Abend ins Krankenhaus fahren konnte. „Gestern war ziemlich viel Stress hier, weil ich eigentlich in die Klinik fahren wollte, weil es mir nicht gut geht. Aber dann haben wir doch gesagt: Pass auf, ich geh doch heute erst zur Ärztin. Mal gucken, was die dann sagt“, schildert Jasmin die heikle Situation mit ihrem Partner.

Maik jedoch scheint zu glauben, dass seine Frau unbedingt ins Krankenhaus will. Immer wieder provoziert er Jasmin, der es sichtlich schlecht geht. Szenen, die wahrlich nur schwer auszuhalten sind. Auch, weil Jasmin um den Ernst der Lage weiß. „Meine Hoffnung ist, dass es nichts Schlimmes ist. Es kann aber auch sein, dass es doch eine Schwangerschaftsvergiftung entwickele, und eine Schwangerschaftsvergiftung kann gefährlich werden. Ich weiß nicht, ob das vergleichbar mit einer Blutvergiftung ist. Aber ich denke mal schon. Fazit ist auf jeden Fall, dass ich und die Kleine davon draufgehen könnten, wenn es nicht richtig behandelt wird“, erklärt Jasmin.

So weit kommt es jedoch nicht, die Ärztin konnte nach einer genauen Untersuchung Entwarnung geben. Nach einer höheren Flüssigkeitsaufnahme sind zumindest ihre Kopfschmerzen besser geworden. Bleibt nur zu hoffen, dass sich Maik nach diesem Schock nun besser um seine Frau kümmert.