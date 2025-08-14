Bürgergeld-Empfängerin sauer aufs Jobcenter: „Reicht natürlich hinten und vorne nicht“

Es ist eines dieser Schicksale, das betroffen macht. Während manche Empfänger von Bürgergeld, wie beispielsweise die „Armes Deutschland“-Protagonisten Mike und Angelique gar kein Interesse daran haben, einer geregelten Tätigkeit nachzugehen, den Staat sogar um Geld betrogen (warum das Paar nun verurteilt wurde, kannst du hier nachlesen), versucht die alleinerziehende Stefanie alles, um ihrer Tochter ein normales Leben zu bieten.

Die ausgebildete Arzthelferin ist auf der Suche nach einer passenden Halbtagsstelle, bislang vergeblich. Dazu kommt, dass Töchterchen Denise nunmehr aufs Gymnasium gekommen ist. Toll für das Mädchen, jedoch schlecht für den Geldbeutel der Bürgergeld-Aufstockerin.

Bürgergeld-Empfängerin muss Schulsachen der Tochter zahlen

So darf Stefanie von den 520 Euro, die sie mit einem Minijob verdient, nur 180 Euro behalten. Ein Kleckerbetrag wenn man bedenkt, dass allein Denise‘ Schulrucksack mit Mäppchen und Sporttasche schon 195 Euro gekostet hat. Geld, das sich die 43-Jährige vom Munde absparen muss.

Doch Stefanie will ihrer Tochter unbedingt ein möglichst normales Leben bieten. „Koste es, was es wolle“, wie es bei RTL Zwei heißt. Sie will den Rucksack in monatlichen Raten abzahlen, verzichtete aufgrund der Anschaffung sogar auf ihr Geburtstagsessen. „Es ist halt doch ein Batzen Geld“, weiß die 43-Jährige.

Die Einkaufsliste ist lang

Doch damit ist es noch nicht getan. Die Einkaufsliste der Schule ist lang. „Jedes Fach will seine eigenen Farben von Heftumschlägen. Die eine wollen Kunststoffordner, die anderen wollen Pappordner. Das ist total unterschiedlich. Die langen Einkaufszettel finde ich schon extrem“, macht die Bürgergeld-Empfängerin gute Miene zum bösen Spiel.

Zum Glück gibt es noch 150 Euro Schuldgeld pro Schuljahr vom Jobcenter. Das jedoch wirkt mehr wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. „Man bekommt ja zweimal im Jahr vom Jobcenter Schulgeld. Aber das langt bei weitem nicht. Es kommt Schuldgeld, das die Schulen direkt für sich wollen, es kommen die Schulmaterialien, dann kommen eventuell Bücher dazu. Es reicht natürlich hinten und vorne nicht“, so die Mutter. Und so bleibt nur zu hoffen, dass sie bald einen passenden Job findet. Um die finanzielle Situation doch ein wenig zu lindern.