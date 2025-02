Bürgergeld-Empfängerin staunt über Preise bei Edeka: „Schon krass“

Kinder sind teuer. Kleidung, Spielzeug und Schulsachen gehen ins Geld. Das weiß auch „Hartz und herzlich“-Protagonistin Cindy. Ihre kleine Tochter soll in Kürze eingeschult werden, und da braucht es natürlich eine bestens ausgestattete Schultüte. Ein teurer Spaß für die Bürgergeld-Empfängerin. Einer jedoch, den sie für ihren Schatz Melody gerne in Kauf nimmt.

Auch wenn der Einkauf mit Schwester Jasmin in einem Rostocker Einkaufszentrum nicht ganz ohne Meckerei vonstattengeht. „Es darf gerade mal ein bestimmtes Bastelpapier sein, welche Unterschiede gibt es bei Bastelpapier? Bastelpapier ist Bastelpapier, oder nicht?“, schimpft die 22-Jährige.

Bürgergeld-Empfängerin geht bei Edeka einkaufen

Doch natürlich gehören in eine Schultüte nicht nur Schulsachen. Da muss auch etwas hinein, das richtig Spaß macht. Und so suchten die Schwestern im Edeka-Supermarkt noch nach der ein oder anderen Nascherei, um der Sechsjährigen den Schulstart zu versüßen. „In die Schultüte gehört ein bisschen Schulmaterial, wie zum Beispiel ein Lineal, Bleistift und so. Und auf jeden Fall etwas zu Naschen. Ich kenn das noch, dass man oben ein kleines Plüschtier draufsetzt“, erinnert sich Schwester Jasmin.

Und so schnappte sich Cindy, die mittlerweile nicht mehr in Rostock, sondern bei ihrem Freund an der Nordsee wohnt, Überraschungseier, Schokoriegel, Armbänder, Buntstifte, Tuschkasten und Co., um ihrer Tochter eine schöne Schultüte zu packen.

Das dicke Ende überraschte die Bürgergeld-Empfängerin jedoch an der Selbstbedienungskasse der Supermarktkette. Fast 50 Euro kostet der Einkauf. Ein großer Batzen Geld für die junge Mutter. „Es ist viel für mich. Die paar Sachen allein nur für die Schultüte kosten 50 Euro. Das ist schon krass“, sagt die „Hartz und herzlich“-Protagonistin ganz offen. Für ihre kleine Tochter jedoch – so scheint es zumindest – ist ihr kein Preis zu hoch.

