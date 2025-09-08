Jugendamt macht Bürgergeld-Empfängerin Druck – „Noch einiges offen“

RTL2 zeigt aktuell neue Folgen von „Hartz und herzlich“ aus Rostock und mit dabei sind auch wieder Jasmin und Maik. Die beiden Bürgergeld-Empfänger sind während der Dreharbeiten Eltern ihres zweiten Kindes geworden. Ihr junges Familienglück bringt jedoch auch einige Herausforderungen mit sich.

Besonders das Jugendamt nimmt die kleine Familie seit Längerem genau unter die Lupe.

Bürgergeld-Empfängerin muss Leben als junge Mutter meistern

Für Jasmin bedeutet die neue Situation doppelte Belastung. Gerade erst hat sie ihr Baby zur Welt gebracht, da steht sie schon vor der nächsten Hürde – das Leben ohne ihre Mutter Sandra. Die ist mit Partner Tino und den Kindern Svenja, Angelo und Dave ins eigene Haus nach Ostfriesland gezogen. Jasmin aber bleibt mit Maik und den Kindern in Rostock zurück.

„Für mich ist es immer wieder komisch, zu wissen, dass meine Eltern dort oben nicht mehr wohnen“, sagt sie. Früher lebten alle gemeinsam im Blockmacherring, heute ist die Familie über hunderte Kilometer entfernt. Um den Alltag zu stemmen, haben Jasmin und Maik einen festen Plan.

Bürgergeld-Empfängerin steht unter Jugendamt-Beobachtung

Ihre Kinder werden abwechselnd von Mutter oder Vater betreut, manchmal springt auch Oma Bärbel ein. Ein Familientag ist ebenfalls fest eingeplant. Doch trotz dieser Struktur bleibt die Beobachtung durch das Jugendamt noch immer bestehen.

Seit der Geburt von Sohn Lennox leben Jasmin und Maik abwechselnd in einem Mutter-Kind-Heim. „Wir müssen uns noch viel mehr anpassen und endlich das machen, was das Jugendamt von uns verlangt. Da ist leider einiges noch offen“, gibt Jasmin offen zu.

Noch zuvor dachten Jasmin und Maik über einen Umzug nach Schleswig-Holstein in eine betreute Einrichtung nach. Doch die Pläne haben sich inzwischen zerschlagen. „Jetzt gibt‘s da andere Pläne. Fürs Erste bleiben wir auf jeden Fall in Rostock“, erklärt die Zweifach-Mama.

Die aktuelle Folge von „Hartz und Herzlich“ lief am Freitag (5. September) um 18.05 Uhr auf RTL2. Sie ist außerdem vorab und im Nachhinein auf dem Streamingportal RTL+ verfügbar.