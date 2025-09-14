Bürgergeld-Paar muss ins Mutter-Kind-Heim – „Fällt eigentlich leicht“

RTL2 zeigt aktuell neue Folgen der Doku „Hartz und herzlich“ aus Rostock. Mit dabei sind auch Jasmin und Maik, die inzwischen Eltern ihres zweiten Kindes geworden sind. Doch das junge Familienglück bringt auch neue Herausforderungen mit sich und das Jugendamt schaut genau hin.

Gerade erst hat Jasmin ihre Tochter Luna zur Welt gebracht, schon wartet die nächste Aufgabe auf sie. Gemeinsam mit Maik muss sie nun die gemeinsame Wohnung auflösen. Denn zum Zeitpunkt der Dreharbeiten lebt die Familie bereits mit den Kindern Lennox und Luna im Mutter-Kind-Heim in Rostock. Die bisherige Wohnung wird kaum noch genutzt und soll deshalb nun abgegeben werden.

Bürgergeld-Paar zieht in Mutter-Kind-Heim

Vor allem Jasmin muss noch viel organisieren, zeigt sich aber zuversichtlich. „Zum Glück haben wir nicht mehr so viel Zeug in der Wohnung. Das einzig Stressige ist der Zeitmangel“, erklärt die junge Mutter. Doch Möbel müssen noch abgebaut werden. Immerhin kann der Nachmieter Küche und Bett übernehmen.

Auch Partner Maik sieht der Situation eher entspannt entgegen. „Mittlerweile ist es mir egal, dass wir die Wohnung aufgeben müssen“, sagt er. Im Mutter-Kind-Heim habe er sich längst eingerichtet: „Deswegen fällt es mir eigentlich leicht.“

Bürgergeld-Paar wird vom Jugendamt beobachtet

Bereits seit der Geburt ihres Sohnes Lennox vor drei Jahren steht die Familie unter Beobachtung des Jugendamts. Auch nach der Geburt von Tochter Luna bleibt die Behörde aufmerksam und verfolgt, wie sich das junge Paar im Alltag schlägt.

Mutter-Kind-Heime dienen in erster Linie der vorübergehenden Unterstützung von Müttern oder Vätern mit minderjährigen Kindern. So etwa nach der Geburt, in Notlagen oder während einer Ausbildung und einem neuen Jobstart. Das Jugendamt entscheidet dann über eine Verlängerung oder die Aufenthaltsdauer, wenn das Kindeswohl betroffen ist.

Die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ aus dem Blockmacherring in Rostock laufen werktags ab 18:05 Uhr bei RTL2. In der RTL+-Mediathek sind die Episoden bereits vorab verfügbar.