TV-Star besucht Bürgergeld-Familie: Fast kommt das Frühstück wieder hoch

Es war ein wahrlich spannendes Experiment, das TV-Moderator Jörg Pilawa da gestartet hatte: Für eine Woche wollte sich der Mann, der nun wahrlich nicht am Hungertuch nagen muss, vom Bürgergeld leben. Eine Woche lang wollte Jörg Pilawa am eigenen Leib erleben, wie es ist, arm zu sein.

In der Sat.1-Doku „Jörg Pilawa: Plötzlich arm“ lebt Pilawa eine Woche lang mit einer Familie zusammen, die ihr Leben mit Bürgergeld bestreitet. Eine schwere Aufgabe für den 58-Jährigen, die ihn zeitweise auch an seine Grenzen zu bringen schien.

TV-Moderator Jörg Pilawa unterstützt eine Bürgergeld-Familie

„So könnte ich nicht leben“, sagte Pilawa, tat er jedoch und sah dabei auch Dinge, die ihm ganz schön nahegingen. So wollte Pilawa das Kinderzimmer eines der Söhne der Familie auf Vordermann bringen. Der Junge habe gar keinen Platz, um Hausaufgaben oder Ähnliches zu machen, stellte der Moderator rasch fest. Und beim genaueren Blick hinter die Kulissen fiel noch mehr ins Auge.

So verbarg das Zimmer einige Geheimnisse, die besser im Verborgenen geblieben wären. Ein herausziehbarer Tisch war innen so dreckig, dass einem fast das Frühstück wieder hochkam. „Ohh, ich würde sagen, der lebt ein bisschen“, schien auch Pilawa nicht erfreut über die Hygiene-Zustände in der Wohnung.

Und auch eine alte Zeugnismappe ließ den Ex-„Quizduell“-Moderator nicht gerade vor Freude strahlen. Die Seiten waren zusammengeklebt, die Mappe verdreckt. „Da weißte nicht, wo du anfangen sollst“, wurde Pilawa deutlich, ergriff dann aber doch die Initiative und packte fleißig mit an. Zusammen mit dem Familienvater wurde gewischt und gefegt, schwarzer Dreck mit einem Spachtel vom Boden gekratzt. Wie lange das nun so sauber bleibt … das wird wohl erst die Zeit zeigen. Die ganze Folge „Jörg Pilawa: Plötzlich arm“ kannst du auf Joyn sehen.