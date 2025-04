Bürgergeld: Ex-Obdachlose bezieht neue Wohnung – Freund trifft der Schlag

Die Plattenbausiedlung Groß Klein in Rostock gilt als echter Problembezirk. In der RTL2-Doku „Hartz und Herzlich“ kämpfen die Bewohner täglich mit den Tücken des Lebens, viele sind auf staatliche Unterstützung wie etwa dem Bürgergeld angewiesen. Mittendrin: Pamela. Nach Jahren auf der Straße hat die 58-Jährige endlich ein eigenes Dach über dem Kopf. Doch von einem gemütlichen Zuhause ist sie noch weit entfernt.

Und die Liste der Probleme ist lang!

Bürgergeld-Doku: Traum von neuer Wohnung läuft schleppend

Pamelas Traum ist endlich in Erfüllung gegangen: Die Ex-Obdachlose hat wieder eine Wohnung. Doch die ist eine einzige Baustelle! Möbel? Fehlanzeige. Küche? Fehlanzeige. Und auch bei Kleinigkeiten wie Lampen und Gardinenstangen herrscht gähnende Leere.

Zum Glück naht ein Retter in der Not: Karsten, ein Freund und Heimwerker aus Leidenschaft. Doch kaum betritt er die Wohnung, trifft ihn der Schlag. Dübel und Schrauben fehlen und ohne die läuft gar nichts. Lampen können nicht montiert werden, Schränke ebenfalls nicht. Als wäre das nicht genug, hat Pamela auch keine Glühbirnen besorgt. „Dein Ernst, ey?“, entfährt es Karsten genervt. Improvisation ist jetzt gefragt. Notdürftig montiert er wenigstens eine Deckenlampe. Doch die Baustelle wächst weiter!

Bürgergeld-Doku: Keine Zeit zum Durchatmen

Die Gardinenstange passt nur an ein Fenster, Karsten kämpft mit schiefen Wänden und zu kurzen Halterungen. Seine Geduld wird auf eine harte Probe gestellt. „Die Frau schafft einen!“, stöhnt er schließlich erschöpft. Und Pamela? Die beobachtet das Treiben entspannt, echte Hilfe sieht anders aus.

Dabei hatte Pamelas Weg in die eigenen vier Wände schon holprig begonnen: Früher schlief sie mit ihrem Hund Tutschi in einem Zelt. In Rostock wollte sie neu anfangen, doch auch hier reißen die Probleme nicht ab. Ärger mit der Möbellieferung inklusive (>>> liest du hier).

Wer Pamelas Kampf um ein richtiges Zuhause mitverfolgen will: Die neue Folge „Hartz und Herzlich" läuft am 28. April 2025 auf RTL2 – oder jederzeit auf RTL+ in der Mediathek.