Familienvater in Bürgergeld-Doku denkt nicht an Arbeit – trotz 95.000 Euro Schulden

Während sich in Deutschland die einen im sozialen Auffangbecken tummeln, rackern sich andere ab, um sich ein Leben ohne staatliche Unterstützung wie etwa dem Bürgergeld zu finanzieren. Familienvater Alex gehört eher zur ersten Gruppe. Seit einigen Jahren lebt er bereits mit seiner Familie auf Staatskosten. Das funktionierte bisher ganz gut. Doch die Finanzspritze wurde nicht verlängert.

Jetzt drohen dem 23-Jährigen ernsthafte Konsequenzen.

Arbeitsloser häuft Schuldenberg an

In der Bürgergeld-Doku „Armes Deutschland“ wurde Alex vom Amt komplett sanktioniert. Jetzt muss die Familie mit der staatlichen Unterstützung von Partnerin Maria auskommen. Zusätzlich gibt es noch Kindergeld für die jungen Eltern. Arbeitssuche steht trotzdem nicht auf der To-do-Liste von Alex. Immerhin: Der 23-Jährige möchte sich endlich um seine Schulden kümmern – und von denen gibt es eine Menge.

Um sich einen Überblick zu verschaffen, muss sich der Familienvater zunächst durch seine Post wühlen. Mit den Unterlagen in der Hand geht es dann zum Schuldenberater. Mit 23 Jahren hat Alex bereits einen immensen Schuldenberg angehäuft. Rund 95.000 Euro ist er im Rückstand. Ohne fremde Hilfe kommt er aus der Nummer nicht mehr heraus.

Familienvater sammelte Schulden in jungen Jahren

Der Grund für die hohen Schulden: Mit gerade einmal 18 Jahren schloss Alex sechs Handyverträge ab. Hinzu kamen mehrere Online-Bestellungen. „Das summiert sich dann irgendwann“, so der Protagonist von „Armes Deutschland.“ Da der 23-Jährige sich aktuell nicht um einen Job bemüht, will er sich mit einer Privatinsolvenz aus der Affäre ziehen. Den Schuldenberater besucht Alex auf Kosten des Staates.

Von dem Gespräch erhofft er sich nun vor allem Klärung seiner Zahlungsrückstände. Partnerin Maria ist erleichtert, dass sich Alex endlich um seine Schulden kümmert.

Bei so einer hohen Summe könnten dem 23-Jährigen jetzt sogar rechtliche Konsequenzen drohen, da er wissentlich immer weitere Minusbeträge anhäufte. Alex hofft nun, dass der Schuldenberater ihm aus seiner misslichen Lage heraushelfen kann.

