Bürgergeld-Empfängerin nach Sanktionen vom Jobcenter auf 180 – „F**** euch“

Wer nicht mit dem Jobcenter kooperiert, der muss mit Sanktionen rechnen. Ein Konzept, was Bürgergeld-Empfängerin Vanessa aus Berlin fuchsteufelswild macht.

In der RTL2-Doku „Armes Deutschland“ lässt sie ihrem Frust freien Lauf und wird dabei ziemlich deutlich.

Bürgergeld-Empfängerin vom Jobcenter sanktioniert

„Ich bekomme jetzt seit anderthalb Monaten gar kein Geld vom Jobcenter. Das ist halt scheiße“, beschwert sich die Bürgergeld-Empfängerin in der RTL2-Sendung. Der Grund für die Sanktionen: Vanessa hat es versäumt, dem zuständigen Amt die Nachweise der erhaltenen Kindergeldzahlungen einzureichen.

+++ auch interessant für dich: Bürgergeld-Empfängerin findet Job – kurz darauf bekommt sie die Kündigung +++

Nun bekommt die 29-Jährige keine Leistungen mehr und muss schauen, wie sie im Monat über die Runden kommt. „Ich habe mich die letzten Monate echt im Stich gelassen gefühlt“, erzählt sie. Vanessa habe nach eigenen Angaben mehrmals beim Jobcenter angerufen, aber zu schnell wieder aufgelegt, als sie in der Warteschlange landete. Kurz darauf folgten die Sanktionen.

Bürgergeld-Empfängerin auf 180

Dass sie überhaupt so viele Nachweise einreichen muss, macht die zweifache Mutter sauer. „Meiner Meinung nach ist arbeiten gehen einfacher, als von Vater Staat zu leben. Ich unterschreibe meinen Arbeitsvertrag und bekomme dann pünktlich mein Gehalt. Aber das Jobcenter will das, das, das und das von mir haben. F**** euch! Das ist doch mein Leben, soll ich noch Tagebuch führen für euch oder was?“, so Vanessa.

+++ auch spannend für dich: Bürgergeld-Empfänger zerreißt offene Rechnungen – „Inkasso interessiert mich nicht“ +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

RTL2 zeigt aktuell neue Folgen von „Armes Deutschland“ immer samstags in der Primetime. Vorab gibt es die Staffel auch in der Mediathek bei RTL+.