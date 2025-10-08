Bürgergeld-Empfängerin sorgt für Wut – „Hoffentlich sieht das Jobcenter die Sendung nicht“

„Hartz und herzlich“-Protagonistin Sandra ist seit Jahren arbeitslos und kümmert sich neben den Kindern vorrangig um den Haushalt. Das möchte die Bürgergeld-Empfängerin nun allerdings ändern und sich tatsächlich selbstständig machen.

In den neuen Folgen der RTL2-Doku spricht die gebürtige Rostockerin über ihre großen Pläne. Doch die Aussagen der Bürgergeld-Empfängerin sorgen bei dem ein oder anderen Zuschauer für Kopfschütteln.

Bürgergeld-Empfängerin träumt vom großen Geld

Sandra bastelt für ihr Leben gern. Für sie ist es daher naheliegend, ihr Hobby zum Beruf zu machen und ihre selbst gestalteten Perlenkörbe im Internet zu verkaufen. „Ich hoffe, dass ich genug Bestellungen bekomme, damit ich meinen Führerschein finanzieren kann oder mich selbstständig machen kann“, so die Bürgergeld-Empfängerin.

Eine Preisvorstellung hat die sechsfache Mutter auch schon: 50 Euro plus Versandkosten sollen ihre Perlenkörbe kosten. Während einige Zuschauer die Idee feiern, sind andere eher nicht so begeistert von dem Ganzen. Auf YouTube hagelt es kritische Kommentare zu Sandras Geschäftsidee:

„Damit haben wir damals in der Schule gebastelt. Das kann man doch nicht als Arbeit bezeichnen, sondern eher als Hobby.“

„50 Euro für diese „tolle“ Arbeit? Da kann ich nur drüber lachen. Wer kauft denn so eine Handarbeit? Sowas gibt’s bestimmt viel günstiger.“

„Was die da bastelt, gibt es schon seit Jahren im Handel zu kaufen. Außerdem ist das ein Hobby, was die da macht und keine Arbeit oder Beruf.“

„Na, hoffentlich sieht einer vom Jobcenter die Sendung nicht. Nebenverdienst muss gemeldet werden.“

Die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ aus dem Blockmacherring in Rostock laufen unter der Woche ab 18.05 Uhr im TV-Programm von RTL2. Im Vorfeld gibt es die Sendung auch in der Mediathek bei RTL+.