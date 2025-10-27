Rentnerin kauft in Bürgergeld-Doku ein neues Handy: Trotz gesperrtem Konto

In Gelsenkirchen-Erle ist der Frust bei Frührentnerin Dagmar groß. Seit Wochen kämpft die Protagonistin der Bürgergeld-Doku „Hartz Rot Gold“ mit den Folgen einer missglückten Kontoumstellung. Denn das hatte sie in ein Pfändungsschutzkonto umwandeln lassen, doch das sorgte für Chaos. Weder Abbuchungen noch der Online-Zugriff waren möglich, Daueraufträge liefen ins Leere, zeitweise konnte Dagmar nicht einmal Bargeld abheben.

Das hält die Frührentnerin allerdings nicht davon ab, neue Ausgaben zu tätigen.

Frührentnerin ärgert sich über die Bank

Mehrere Telefonate mit der Bank brachten bisher keine Lösung. „Es wurde mir versprochen, dass mein Konto wieder freigeschaltet wird. Doch daraus wurde nichts“, erzählt Dagmar frustriert in der Bürgergeld-Doku.

Trotz der finanziellen Blockade lässt sich Dagmar nicht unterkriegen. Gemeinsam mit Freundin Elke will sie erneut bei der Bank vorstellig werden und sich gleichzeitig ein neues Smartphone zulegen. Denn ihr aktuelles Handy gibt langsam den Geist auf. Doch viel Geld ist nicht mehr übrig. Nur 45 Euro hat die Frührentnerin in bar, ihr Konto bleibt gesperrt. „Das geht der Bank am Arsch vorbei!“, schimpft Dagmar.

Trotz gesperrtem Konto: Dagmar gönnt sich ein neues Handy

Normalerweise kommt die 60-Jährige mit ihrer Rente gut zurecht, hat sogar eine kleine Spardose für Notfälle. Umso mehr ärgert es sie, dass sie trotz gedecktem Konto keine Rechnungen bezahlen kann. „Ich könnte heulen!“, sagt sie. Doch statt zu verzweifeln, greift Dagmar kurzerhand auf ihre Urlaubskasse zurück. 300 Euro hat sie sich für den Handykauf eingeplant. Immerhin kann sie auch noch etwas Bargeld mit ihrer EC-Karte abheben.

Damit ist die Rechnung für ein neues Smartphone vorerst gedeckt. „Jetzt kann ich leichten Herzens auch mein Handy holen“, freut sich Dagmar.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Schon zuvor kämpfte Dagmar mit Rechnungen und hatte Probleme mit ihrem Stromanbieter.

RTL2 zeigte „Hartz Rot Gold“ am 27. Oktober im Free-TV. Die Folge gibt es auch in der RTL+-Mediathek.