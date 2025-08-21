Bürgergeld-Empfängerin schimpft übers Jobcenter: „Die hat doch gleich aufgelegt“

Endlich sind sie da: Die neuen Folgen „Hartz und herzlich“ aus Rostock. Ab Montag (25. August 2025) zeigt RTL Zwei die neuen Episoden. Auch wieder mit dabei: Pamela. Die einstige Obdachlose hat endlich ein eigenes Dach über dem Kopf, ihre eigene Wohnung bekommen. Die muss nun natürlich auch eingerichtet werden. Ärgerlich jedoch: Das Geld fehlt.

So wartet Pamela noch immer auf ihre 434 Euro Witwenrente und 300 Euro Bürgergeld. „Auf dem Konto war nicht so viel drauf. Weil das einfach auf dem Bewilligungsbescheid über 700 waren und das Jobcenter 80 Euro mir überwiesen hat, und damit komme ich diesen Monat auf jeden Fall nicht zurecht“, so die Bürgergeld-Empfängerin.

Bürgergeld-Empfängerin bekommt zu wenig Geld überwiesen

Sie habe noch ausstehende Rechnungen, die sie bezahlen müsse. Und damit nicht genug. „Wenn ich das alles mache, habe ich kein Geld, weil ich wollte eigentlich einen Kleiderschrank. Aber wenn die Rente drauf ist, hole ich mir den trotzdem. Das ist mir wurscht, dann habe ich eben einen ganzen Monat nichts zu essen. Ist mir auch egal“, setzt die Arbeitslose Prioritäten.

Doch Freundin Marita macht ihr Mut. „Rente wird schon drauf sein, ist doch gleich halb 12“, so die Rostockerin. Doch Pamela setzt demonstrativ auf Gelassenheit: „Ist mir egal, dann fress‘ ich halt nischt.“

Warum zahlt das Jobcenter nicht?

Eine Frage jedoch stellt sich: Warum hat das Jobcenter ihre Gelder einbehalten? Ein Anruf beim Jobcenter hat nicht geholfen. „Die hat doch gleich aufgelegt“, behauptet Pamela. Nun ja, das klingt nun alles andere als gut.

Zumindest aber sorgt der Gang zur Bank für ein wenig Erleichterung. So ist die Rente eingegangen, dazu 80 Euro Bürgergeld. Der Rest fehlt aber weiterhin. Wie das sein kann und wie es nun weitergeht, zeigen vielleicht die noch folgenden Episoden von „Hartz und herzlich“. Wir bleiben dran.