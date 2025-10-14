Bürgergeld-Empfängerin ärgert sich übers Amt – „Am Telefon kriegt man keinen mehr“

In Salzkotten begleitet die Sozial-Doku „Hartz Rot Gold“ aktuell Ingo (55) und Rosa (53). Die beiden Bürgergeld-Empfänger machen sich große Sorgen um die bevorstehende Heizperiode. Die Heizöltanks ihres Hauses sind leer und die Familie hat momentan nicht die Mittel, diese auf eigene Kosten zu füllen. Warmes Wasser gibt es daher ebenfalls nicht. Die neunfachen Eltern versuchen, ihre Finanzen zu überblicken und hoffen, irgendwo noch Reserven zu finden, um Heizöl zu kaufen.

Doch die Situation wirkt aussichtslos.

Bürgergeld-Familie weiß nicht mehr weiter

Mittlerweile weiß die Familie nicht mehr weiter. Rosa hat sich bereits im Internet schlau gemacht, aber ist auf keine Hilfe gestoßen. Auch beim Amt kam sie bisher nicht weiter. Wenn sie angerufen hat, wurde lediglich auf die Internetseite des Arbeitsamtes verwiesen. „Am Telefon kriegt man keinen mehr“, ärgert sie sich.

Die Situation belastet nicht nur die beiden Arbeitslosen, sondern auch ihre Kinder. „Die müssen morgens in die Schule gehen und müssen eine Stunde vorher aufstehen, um sich erstmal warmes Wasser holen zu gehen“, berichtet Rosa.

Bürgergeld-Familie ärgert sich über Vermieterin

Hinzu kommt Frust über die Vermieterin, die selbst kleine Kinder hat, aber die Familie nicht unterstützt. „Die zeigt null Verantwortung“, sagt Rosa. Ihrer Meinung nach könnte die Vermieterin die Tanks problemlos auffüllen. Die Kosten von bis zu 2.000 Euro würden eigentlich vom Jobcenter übernommen. Doch die Familie befindet sich bereits in einem Rechtsstreit mit der Vermieterin wegen baulicher Mängel.

++ auch interessant: Bürgergeld-Empfängerin am Ende: Schuld ist das Jobcenter ++

Unterdessen versucht Sohn Niklas, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Er will nochmal einige Firmen abtelefonieren, um wenigstens 200 Liter Heizöl zu verhandeln. Damit wäre der Familie zumindest für ein paar Wochen geholfen.

Mehr Themen und News gibt es hier:

Die Folge von „Hartz Rot Gold“ wurde am 14. Oktober im Free-TV auf RTL2 ausgestrahlt. Die Bürgergeld-Doku gibt es auch in der RTL+-Mediathek.