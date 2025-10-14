Bürgergeld-Empfänger will umziehen – er ist frustriert vom Amt

Seit geraumer Zeit begleitet die RTL2-Doku „Hartz und herzlich“ auch Bürgergeld-Empfänger Pascal. Der Mannheimer ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen, auch nicht über seine eher zurückhaltende Motivation, wieder zu arbeiten. Abseits der Sendung hält der 24-Jährige seine treuen Follower außerdem über TikTok auf dem Laufenden.

Dort verkündet er nun seine neuesten Pläne. Denn Pascal will weg aus Mannheim. Der Grund soll vor allem das Amt sein.

Bürgergeld-Empfänger will Mannheim verlassen

Bürgergeld-Empfänger Pascal hat Großes vor. Er will nach Frankfurt am Main umziehen. Den Grund für den geplanten Umzug verrät er gleich seinen Followern auf TikTok. Sein ebenfalls arbeitsloser Kumpel habe dort deutlich bessere Angebote vom Jobcenter bekommen, erklärt er in einem Video. Direkt vor Ort zeigt Pascal sogar schon das Gebäude, in dem das Frankfurter Amt sitzt.

Pascals Freund macht aktuell eine Maßnahme vom Jobcenter, die auch den Bürgergeld-Empfänger selbst ansprechen würde. Denn der Kumpel arbeitet in einer Einrichtung für Menschen mit besonderem Förderbedarf. Laut Pascal hat er diese Möglichkeiten in Mannheim bisher nicht bekommen. Deshalb zieht er jetzt Konsequenzen und will den Benz Baracken den Rücken kehren.

Bürgergeld-Empfänger ärgert sich übers Amt

„Sowas würde ich auch gerne machen“, sagt Pascal über die Maßnahme seines Freundes, der in einem Berufsbildungswerk in Karben untergebracht ist. Pascal denkt, er könnte mit seiner Gehbehinderung ebenfalls einen Anspruch auf eine solche Arbeit haben. „Und die Bundesagentur für Arbeit verwehrt mir das halt“, ärgert er sich.

Für das Mannheimer Amt dürfte es laut „Mannheim24“ allerdings nicht einfach sein, ihm eine Stelle in Hessen zu vermitteln. Trotzdem schmiedet Pascal weiter Pläne für einen Neuanfang. „Ich würde auch mal zwei Jahre woanders leben als nur in Mannheim“, gesteht er.

Ganz neu wäre ein Tapetenwechsel für Pascal allerdings nicht. Schon einmal zog er von Mannheim fort, damals zu seiner Ex-Freundin nach Kusel, kehrte aber schnell in die Benz-Baracken zurück.