Bürgergeld-Empfängerin findet Job – kurz darauf bekommt sie die Kündigung

Am Samstagabend (18. Oktober) zeigt RTL2 eine Folge von „Armes Deutschland“ zur besten Sendezeit im Programm. Mit dabei ist unter anderem Bürgergeld-Empfängerin Christine, die gemeinsam mit ihrem Partner René in Stendal wohnt. Beide sind seit Längerem arbeitslos und leben von staatlicher Unterstützung.

Zwischenzeitlich gab es bei Christine allerdings einen Lichtblick in Sachen Job. Die Bürgergeld-Empfängerin hat eine Stelle bei der Postbank bekommen. Doch das Glück war nicht von Dauer – schon nach kurzer Zeit folgte die Kündigung.

Bürgergeld-Empfängerin verliert Job

Gerade erst hatte Christine den Job bei der Postbank bekommen, da folgt auch schon das Aus. Doch was war der Grund für die plötzlich Kündigung ihres Arbeitsverhältnisses? „Die haben mich in der Probezeit gekündigt, weil ich Termine wahrgenommen habe“, erklärt die 36-Jährige.

„Ich habe eines Tages den Briefkasten aufgemacht und habe die Kündigung bekommen. War natürlich ein scheiß Gefühl, aber ich konnte es mir irgendwo schon denken“, erzählt die Bürgergeld-Empfängerin. Es ist nicht das erste Mal, dass sie von einem Arbeitgeber gekündigt wurde.

Bei ihrem letzten Job meldete sich die 36-Jährige krank, weil sie sich nach eigenen Angaben einen Nerv im Rücken eingeklemmt hat. Kurz danach trudelte die Kündigung ein. Wie es scheint, hat Christine aus der Vergangenheit nicht gelernt. Und so kommt es, dass sie auch den Job bei der Postbank verliert.

RTL2 zeigt aktuell neue Folgen von „Armes Deutschland“ immer samstags in der Primetime. Vorab gibt es die Staffel auch in der Mediathek bei RTL+.