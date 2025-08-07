Bürgergeld-Empfänger kassiert unrechtmäßig Kindergeld – dann kommt Post vom Amt

Schlechte Nachrichten für Bürgergeld-Empfänger Pascal aus der RTL2-Sozialdoku „Hartz und herzlich“: Der Benz-Baracken-Bewohner steckt mitten in der Privatinsolvenz – rund 20.000 Euro Schulden lasten auf ihm. Doch nun drohen weitere Probleme. Ein Brief der Familienkasse bringt das gesamte Verfahren ins Wanken.

Der Grund: Über 4.000 Euro Kindergeld, das Pascal zu Unrecht bezogen haben soll. Laut Behörden erhielt er die Leistung, obwohl er zu dieser Zeit einer bezahlten Tätigkeit nachging. Jetzt droht die Zwangsvollstreckung. Ein Schock für den arbeitslosen Bürgergeld-Empfänger, der ohnehin kaum über die Runden kommt.

Bürgergeld-Empfänger klagt über Rückzahlung

Kaum zurück in den Benz-Baracken, holt Pascal die Vergangenheit wieder ein. Die Forderung der Familienkasse trifft ihn mit voller Wucht. „Wenn ich das bezahlen muss, macht mir das echt Kopfschmerzen. Ich habe ja noch andere Schulden, die auch alle beglichen werden müssen“, erklärt er. Wie er die Rückzahlung stemmen soll, ist ihm ein Rätsel.

Schon lange kämpft Pascal mit Geldproblemen und hatte immer wieder Ärger mit dem Jobcenter. Die Aussicht, sich aus dem Schuldenkreislauf zu befreien, scheint in weite Ferne zu rücken. „Ich habe Angst, dass ich irgendwann zusammenbreche, weil das alles zu viel wird“, gesteht er offen.

Bürgergeld-Empfänger muss Finanzen in den Griff bekommen

Eigentlich wollte Pascal seine Finanzen endlich selbst in den Griff bekommen, doch nun bleibt ihm nichts anderes übrig, als seine Mutter Beate um Hilfe zu bitten. Ein schwieriger Schritt, denn ihre Beziehung gilt als angespannt.

Nachdem er sich weder an Miete noch an Einkäufen beteiligte, warf Beate ihren Sohn kurzerhand aus der Wohnung. Erst nach einer Phase der Obdachlosigkeit durfte er wieder zurückkehren.

Übrigens: „Hartz und herzlich“ geht in die nächste Runde. Ab dem 19. August zeigt RTL2 neue Folgen der Doku-Reihe. Wie es mit Pascal weitergeht, erfahren die Zuschauer schon bald.