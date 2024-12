Bürgergeld-Empfängerin: Freundin schimpft auf Jobcenter – „Spielen mit dir wie mit einem Fußball“

Für Bürgergeld-Empfängerin Pamela ist die momentane Lebenssituation nicht leicht. Die Rostockerin, die aus der RTL2-Sozialdoku „Hartz und Herzlich“ bekannt ist, muss aktuell in einer WG mit einem Mann leben, sich sogar ein Schlafzimmer teilen.

Ein Glück, dass plötzlich ein Mensch in ihr Leben getreten ist, der der Bürgergeld-Bezieherin helfen will.

Bürgergeld-Empfängerin: Neue Freundin dank RTL2-Sendung

Helga hat Pamela vor nicht allzu langer Zeit in Warnemünde kennengelernt, kannte die 58-Jährige aus der RTL2-Doku und bot der „Hartz und Herzlich“-Protagonistin ihre Hilfe an. Die Frauen tauschten Nummern aus und Pamela nahm die Hilfe dankend an. Ihr größter Wunsch ist es aktuell, aus der WG ausziehen und in eine eigene Wohnung einziehen zu können. Doch so leicht ist das mit dem Jobcenter und Co. nicht.

Zu allem Übel hat Pamela Angst, wieder auf der Straße zu landen, denn die Rostockerin war zwei Jahre lang ohne festen Wohnsitz, wohnte anschließend ein Jahr lang in einem Hostel. Die jetzige Situation in der WG soll nur eine Übergangslösung sein.

„Wie würdest du dich fühlen als Frau, wenn du mit Stephan in einem Zimmer schlafen musst? Kannst dich nicht so bewegen wie du gerne möchtest“, so Pamela verzweifelt in der RTL2-Doku.

Bürgergeld: Pamelas Freundin sauer auf Jobcenter

Ihre neue Freundin Helga ist sich der schwierigen Situation der Bürgergeld-Empfängerin bewusst und auch, dass es mit dem Jobcenter nicht leicht wird. Helga: „Du hast keine Macht. Du bist vom Jobcenter so abhängig, dass die mit dir spielen können, wie mit einem Fußball. Du musst denen gehorchen, du musst funktionieren. Das musst du auch in Kauf nehmen. Sonst bist du wieder auf der Straße. Das ist unsere Gesellschaft.“

Bürgergeld-Empfängerin hat neuen Plan

Jetzt tasten sich die Frauen gemeinsam ran, eine Erwerbsminderungsrente für Pamela zu beantragen. Pamela ist eingeschränkt in ihrer Arbeit, muss immer wieder ums Bürgergeld kämpfen. Die Erwerbsminderungsrente soll nun die Lösung sein. „Dann ist das Einkommen, das immer besteht. Immer“, weiß Helga. Dazu stellt sie sich einen kleinen Minijob für Pamela vor.

Die Bürgergeld-Empfängerin kann nicht mehr an sich halten, muss Tränen vergießen. Zum Glück hat sie jetzt eine neue Freundin in ihrem Leben, die sie in der Situation nicht alleine lässt. Helga macht der WG-Bewohnerin Mut: „Wir schaffen das, wir schaffen das gemeinsam. Wir sind stark und ich sehe auch, dass du Stärke hast. Du wirst endlich rauskommen aus dieser Wohnung.“

