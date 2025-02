Bürgergeld: Mannheimer hat die Nase voll vom Jobcenter – „Mehr Geld“

In der Bürgergeld-Doku „Hartz und Herzlich“ ist immer was los. Am Mittwoch (19. Februar) machten die Kameras wieder Halt in den Mannheimer Benz-Baracken, wo sich das Leben von Pascal in eine neue Richtung bewegt. Er und seine Familie sind schon länger Teil der RTL2-Sendung. Nach Jahren der Abhängigkeit vom Jobcenter hat der 23-Jährige genug davon und will endlich finanziell auf eigenen Beinen stehen. Und tatsächlich: Ein neuer Job ist gefunden!

Doch Pascal muss sich erst einmal an seinen neuen Lebensabschnitt gewöhnen.

Ehemaliger Bürgergeld-Empfänger startet durch

Pascal startet in den nächsten Tagen bei einer Leiharbeitsfirma. Sein Arbeitsplatz: ein großer Getränkehersteller. Seine Aufgabe ist es künftig, Flüssigkeiten in leere PET-Flaschen abzufüllen. Sieben Stunden lang, jeden Tag. Klingt nicht gerade spannend, oder? „Ist doch Luxus!“, kommentiert Mama Petra trocken. Doch Pascal sieht das ein bisschen anders: „Das ist meine Tätigkeit, sieben Stunden!“, echauffiert er sich und klingt dabei nicht gerade begeistert.

Aber hey, ein Job ist ein Job, und Pascal sieht das große Ganze. „Ich mache die Arbeit nicht nur für mich, sondern für uns alle“, erklärt er entschlossen. Denn das Ziel ist klar.

Pascal hat Großes vor

Pascal träumt von einer großen Zukunft: Schulden abbauen, mehr Geld verdienen, vielleicht sogar eine neue Wohnung finden – und endlich das Kapitel Jobcenter abschließen.

Immerhin gibt es einen Lichtblick: Zeitarbeit bedeutet, dass der ehemalige Bürgergeld-Empfänger nicht für immer bei den PET-Flaschen bleiben muss. Vielleicht wartet irgendwann eine spannendere Aufgabe auf Pascal – oder zumindest eine, die nicht so eintönig ist. Aber erstmal heißt es durchhalten, 35 Stunden pro Woche schuften und das erste eigene Gehalt kassieren.

Ob Pascal und die Flaschenabfüllung auf Dauer ein Dream-Team bleiben, wird sich zeigen.