Bürgergeld-Empfängerin flüchtet vor Behörden – es geht um Betrug

Viele Menschen, die staatliche Unterstützung wie das Bürgergeld beziehen, kämpfen nicht nur mit finanziellen Problemen, sondern auch mit rechtlichen und sozialen Schwierigkeiten. So auch Sara, bekannt aus der RTL2-Sozial-Doku „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“. Aktuell zeigt der Sender neue Folgen und für die alleinerziehende Mutter sieht es alles andere als rosig aus.

Denn Sara droht eine Haftstrafe von bis zu zwei Jahren wegen Versicherungsbetrugs. Jetzt ergreift sie drastische Maßnahmen.

Bürgergeld-Empfängerin will sich Haftstrafe entziehen

Um einer Inhaftierung zu entgehen, plant Bürgergeld-Empfängerin Sara, vor den Behörden zu fliehen. Und das trotz ihrer zweijährigen Tochter. Doch damit nicht genug. Ihre Wohnung wurde von der Polizei verriegelt und die Tochter ist vorübergehend in die Obhut des Jugendamtes gekommen.

Noch kurze Zeit zuvor hatte Sara versucht, im Ruhrpott einen Platz in einer Mutter-Kind-Haftanstalt zu bekommen. Doch das blieb bislang ohne Erfolg. Aktuell sieht sie keinen anderen Ausweg mehr, als die Flucht vor den Behörden. Doch das Entkommen vor der Justiz ist nicht ungefährlich.

Bürgergeld-Empfängerin drohen Konsequenzen

Wer sich einer Haftstrafe entzieht, muss mit einer strafrechtlichen Verfolgung rechnen. Bei einer Verurteilung drohen verschärfte Haftbedingungen oder erneute Verfahren. Und das zusätzlich zu dem ursprünglichen Strafmaß. Auch die Sozialbehörden reagieren. Leistungen können gekürzt oder vollständig gestrichen werden. Zudem wirkt sich Saras Verhalten nicht gerade positiv auf das Jugendamt aus, das ihre Tochter aktuell in Obhut genommen hat.

Auch andere Protagonisten der Sendung kämpfen mit ihren eigenen Herausforderungen. Rapper Archii beispielsweise versucht, sich aus einem Schuldenberg zu befreien.

Die „Armes Deutschland“-Folge mit Sara wird am 21. Oktober bei RTL2 im Free-TV ausgestrahlt. Bereits vorab können Zuschauer die Ausgaben der Bürgergeld-Doku in der RTL+-Mediathek abrufen.