Bürgergeld-Empfängerin besucht Flohmarkt: Dann folgt der Schock – „Zu viel gekauft“

In Rostocks Stadtteil Groß Klein ist das Geld oft knapp, der Alltag vieler Bewohner geprägt von Bürgergeld. Auch Sandra, bekannt aus der RTL2-Doku „Hartz und herzlich“, weiß, wie herausfordernd das Leben sein kann, wenn man jeden Cent zweimal umdrehen muss. Doch in der Folge am 7. April zeigt sie: Gute Laune gibt es auch für kleines Geld, vor allem auf dem Flohmarkt!

Zusammen mit ihrer fünfköpfigen Familie geht es auf Schnäppchenjagd und die Auswahl ist verlockend! 1.500 Euro hat die Bürgergeld-Empfängerin monatlich für sich und ihre Kinder zur Verfügung, da muss jeder Einkauf gut überlegt sein. Aber diesmal wird nicht gerechnet, sondern gestöbert: Zwei Schleichfiguren für 20 Euro, neue Gummistiefel für den Kleinsten, Plüschtiere für die ganze Bande, die Einkaufstaschen füllen sich schneller als gedacht.

Bürgergeld-Empfängerin lässt es sich gut gehen

In kurzer Zeit hat sich die fünfköpfige Familie rund um Sandra auf dem Flohmarkt eine ganze Reihe an Schnäppchen gesichert. Der Ausflug ist aber noch lange nicht vorbei, denn es gibt noch weitere Stände zu erkunden. Doch irgendwann verliert auch Sandra den Überblick und stellt schockiert fest: „Ich habe jetzt schon wieder viel zu viel gekauft“.

Tochter Jasmin sieht es hingegen entspannt: Verhandeln lohnt sich schließlich! Und günstiger als neu sind die Secondhand-Schätze auf jeden Fall. Dabei hatte Mama Sandra einen ganz anderen Plan: Eigentlich wollte sie selbst verkaufen, ausmisten, Geld verdienen, Platz schaffen. Doch wer auf dem Flohmarkt steht, landet eben schnell selbst im Kaufrausch.

Ob sich der Spontan-Einkauf gelohnt hat? Eins steht aber fest: Gute Stimmung, glückliche Kinder und ein paar neue Lieblingsstücke gab es obendrauf – und das ganz ohne Shoppingcenter.

