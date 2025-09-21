Bürgergeld-Empfängerin verzweifelt – „Klauen ist die einzige Möglichkeit“

Arbeiten kommt für „Armes Deutschland“-Protagonistin Nathalie nicht infrage. Die 25-Jährige lebt vom Bürgergeld (zum Zeitpunkt der Dreharbeiten noch Hartz IV) – und das wird sich auch erstmal nicht ändern. Doch das Geld fehlt ihr an jeder Ecke.

Da sie zahlreiche Termine beim Jobcenter verpasst hat, wurde die Bürgergeld-Empfängerin zu 100 Prozent sanktioniert. Somit bekommt Nathalie keine Geld vom Amt und kann sich nach eigenen Angaben kaum etwas leisten. Für die 25-Jährige gibt es da nur eine Lösung.

Bürgergeld-Empfängerin will Test machen

Aktuell zeigt RTL2 neue Folgen von „Armes Deutschland“ im TV-Programm. Auf YouTube erscheinen darüber hinaus auch immer wieder kurze Ausschnitte aus älteren Episoden – unter anderem auch ein Clip von Nathalie. Dort sehen die Zuschauer, wie sie darüber nachdenkt, einen Schwangerschaftstest zu machen.

Der Haken an der Sache: Weder sie noch ihr Partner Marcel haben Geld, um einen Test zu kaufen. „Klauen ist die einzige Möglichkeit“, resümiert Nathalie. Ihr Freund ist gar nicht begeistert von dieser Idee und merkt an, dass Nathalie ja auf Bewährung sei.

Also muss doch eine andere Lösung her. Die Bürgergeld-Empfängerin fragt ihre Mutter, die ihr aber kein Geld leihen möchte. Am Ende hilft ein Bekannter des Paares aus und leiht Nathalie fünf Euro. Nun kann die 25-Jährige endlich herausfinden, ob sie schwanger ist oder nicht.

Die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ aus dem Blockmacherring in Rostock laufen unter der Woche ab 18.05 Uhr im TV-Programm von RTL2. Im Vorfeld gibt es die Sendung auch in der Mediathek bei RTL+.