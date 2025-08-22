Bürgergeld: Arbeitsloser sorgt bei Experten für Kopfschütteln – „Einfach unfassbar“

Seit Jahren begleitet RTL2 die Protagonisten von „Armes Deutschland“ und zeigen den Zuschauern, wie sie in ihrem Alltag zurechtkommen. Die meisten von ihnen sind von Sozialleistungen, wie dem Bürgergeld abhängig und müssen mit wenig Budget auskommen.

Am Dienstagabend (1. Juli) zeigt der Sender eine Wiederholung des Formats „Armes Deutschland – Dürfen die das?“ (Erstausstrahlung im Jahr 2021) im TV-Programm. Dort kommentieren Experten zahlreiche Fälle aus der Sendung und ordnen gewisse Aussagen für die Zuschauer ein. Bei einem Bürgergeld-Empfänger kommen sie jedoch an ihre Grenzen.

Bürgergeld: Mann verweigert Arbeit

In der Regel wollen Bürgergeld-Empfänger so schnell wie möglich wieder auf eigenen Beinen stehen. Schließlich sind die Leistungen vom Staat nur eine vorübergehende Lösung. Doch es gibt auch Menschen, welche die Bezüge über Jahre als Lebensunterhalt nutzen. Dazu gehört auch Benjamin, der zum Zeitpunkt der Dreharbeiten 24 Jahre alt ist.

Der junge Mann möchte in Berlin als Rapper durchstarten. Bis dahin bezieht er Sozialleistungen und verweigert jegliche andere Arbeit. Dass er dabei kein schlechtes Gewissen hat, macht er in einem Rap deutlich: „Ich ziehe die Scheine vom Steuerzahler, danke an den deutschen Adler. Ich komme nachts und klaue eure Taler.“ Eine Einstellung, die die Experten fassungslos macht.

Bürgergeld: Experten baff

Jurist und Sozialrecht-Spezialist André Galla ist vom Auftreten des Arbeitslosen sichtlich schockiert. „Das ist jetzt richtig extrem. Sich dahin zusetzen und zu sagen ‚Ich ziehe euch alle ab‘ ist Wahnsinn. Einfach unfassbar“, sagt er in der Folge von „Armes Deutschland – Dürfen die das?“

„Da wünsche ich mir, dass man dem das Geld komplett streichen kann. Da ist ja nicht mal ein Fitzel Eigenverantwortung“, so der Experte weiter. Und auch Inge Hannemann, ehemalige Jobcenter-Mitarbeiterin ärgert sich über die Aussagen von Benjamin: „Wenn ich die Gründe nicht weiß, ärgere ich mich manchmal und denke mir ‚Andere reißen sich für dich sonst irgendwas auf‘.“