Bürgergeld: Kind erbt 26.000 Euro Schulden – Mutter kümmert es nicht!

In Deutschlands sozialen Brennpunkten kämpfen viele Menschen tagtäglich ums Überleben – so auch im hohen Norden, wo die berüchtigten „Horrorhäuser“ von Rendsburg immer wieder für Schlagzeilen sorgen.

In der RTL2-Doku „Armes Deutschland – Deine Kinder“ bekommen jetzt die Jüngsten in diesen schwierigen Verhältnissen eine Stimme. Auch der 18-jährige Jason, der mit seiner Mutter Bianca und seiner kleinen Schwester in einer Dreizimmerwohnung lebt, wird durch Bürgergeld, Kindergeld und Unterhaltsvorschuss finanziell unterstützt.

Doch ein Streit innerhalb der Familie droht zu eskalieren.

Bürgergeld: Schuldenfalle statt Erbschaft

Nicht nur die finanziellen Sorgen machen Jason zu schaffen – auch die familiäre Situation ist belastend. Besonders bitter: Jason hat in seinen jungen Jahren bereits 26.000 Euro Schulden geerbt, ohne es zu wissen. „Irgendeine Oma und ein Opa, die ich nie kannte, sind gestorben“, erklärt er. Seine Mutter Bianca wollte das Erbe ausschlagen und ließ ihn dafür ein Dokument unterschreiben.

Doch der 18-Jährige wusste nicht, dass die Formulierung nicht ausreichte, um das Erbe tatsächlich abzulehnen. Zu diesem Zeitpunkt war Jason minderjährig und völlig auf die Unterstützung seiner Mutter angewiesen.

Bürgergeld: Jason ist verzweifelt

Das Versäumnis seiner Mutter hat weitreichende Folgen: Jason ist nun mit einem massiven Schuldenberg konfrontiert. Der 18-Jährige ist verzweifelt: „Da hat meine Mutter wahrscheinlich einen sehr großen Fehler für meine Zukunft gemacht.“ Statt Unterstützung erntet er nur Gleichgültigkeit von Bianca. Vor allem im Streit kocht das Thema rund um Jasons Schuldenberg immer wieder hoch.

Trotz der schwierigen Lage will Jason sich nicht unterkriegen lassen. Sein Ziel: Den sozialen Brennpunkt hinter sich lassen und nicht länger auf Bürgergeld angewiesen sein. Ob ihm dieser Ausbruch aus der Problem-Platte gelingt, bleibt abzuwarten – doch sein Wille, sich eine bessere Zukunft aufzubauen, ist stark.

Die ganze Geschichte von Jason siehst du in der neuen Folge „Armes Deutschland – Deine Kinder“ bei RTL Zwei.