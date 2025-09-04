Bürgergeld-Paar nutzt Fehler im System: „Überlegen, was wir noch beantragen könnten“

2.000 bis 3.500 Euro. Im Monat. Für das süße Nichtstun. So viel bekommen die beiden zwanzigjährigen Arbeitslosen Angelique und Mike monatlich auf ihr Konto überwiesen. Wie viel es denn nun genau sind, das weiß das Paar aber auch nicht. Es scheint, als hätten sie erst einmal alles beantragt, was geht. Arbeitslosengeld, Bürgergeld, Kindergeld und Kindergeldzuschlag… als das fließt jeden Monat auf das Konto der beiden.

„Also 250 Kindergeld, 250 Kindergeldzuschlag, 1.288 und 20 Cent Arbeitslosengeld, und das andere war Bürgergeld, 1.600 und ein paar Zerquetschte“, rechnet das Bürgergeld-Paar vor. Macht Summa summarum. Macht alles in allem fast 3.400 Euro für das Paar und ihren kleinen Sohn Louis.

Bürgergeld-Paar nimmt alles mit, was geht

Doch wie kann das sein? Anscheinend profitieren die Protagonisten der RTL-Zwei-Bürgergeld-Doku „Armes Deutschland“ von einem „Fehler im System“, wie es der Sender so nett tituliert. So zahlt das Arbeitslosengeld die Agentur für Arbeit, das Bürgergeld das Jobcenter. Und tatsächlich, so RTL Zwei stünden dem Paar nur 600 Euro Bürgergeld zu. Mike hat also Bürgergeld und Arbeitslosengeld bewilligt bekommen. Das jedoch scheint sie nicht zu stören, im Gegenteil.

„Wir leben im Moment sehr gut, und das will ich so behalten“, grinst Angelique. Wenn es nach dem Paar geht, dürfte sogar noch etwas dazukommen. „Wir waren noch am Überlegen, was wir noch beantragen könnten“, so die 20-Jährige. Und Mike ergänzt: „Wir wollten noch Wohngeld beantragen. Vielleicht bekommen wir das ja noch. Weiß man nicht, auch wenn es nur 40 Euro sind. Aber 40 Euro sind immerhin 40 Euro.“

„Wir bekommen schon viel Geld vom Staat“

Das Gefühl, dass sie den Staat ausnutzen, haben sie jedoch nicht. „Wir bekommen schon viel Geld vom Staat, aber ausnutzen finde ich das jetzt nicht“, lacht Angelique.

RTL Zwei zeigt die Folge „Armes Deutschland“ mit Mike und Angelique am Samstag (9. August 2025) um 20.15 Uhr. Wichtig: Nicht alle Bürger- oder Arbeitslosengeld-Empfänger verhalten sich wie Angelique und Mike. Die meisten wollen schnellstmöglich zurück in Lohn und Brot.