Bürgergeld-Empfänger besucht Job-Training – er will endlich arbeiten gehen

Aus der Mannheimer Benz-Baracke hinaus in ein neues Kapitel? Bürgergeld-Empfänger Pascal, bekannt aus der RTL2-Sozial-Doku „Hartz und herzlich“, ist vielen Zuschauern vor allem für seine wenig motivierte Haltung zur Arbeit in Erinnerung geblieben. Doch nun scheint sich bei ihm etwas zu bewegen. Sein Leben teilt Pascal längst nicht mehr nur im Fernsehen, sondern auch auf Social Media. Insbesondere auf seinem TikTok-Account „Mannheim172“, wo er regelmäßig Einblicke in seinen Alltag und seine Jobsuche gibt.

In einem seiner neuesten Videos verkündet Pascal nun stolz, dass er ein Jobtraining erfolgreich abgeschlossen hat.

Bürgergeld-Empfänger besucht Job-Training

„Ich finde es auch immer sehr überraschend, dass ich das dann doch alles so gut hinbekomme“, erzählt Pascal auf TikTok. Genauere Details über den Kurs behält er zwar für sich, doch er verrät: Es handelte sich um ein zweitägiges Training, das er erfolgreich absolviert hat. Seinen Fans verspricht er: „Ihr werden dann in Kenntnis gesetzt, wenn es so weit ist.“

Offenbar hat Pascal im Rahmen des Kurses sowohl Theorie als auch Praxis gelernt. Und er schmiedet bereits Pläne für die Zukunft. „Jetzt werden ein paar Bewerbungen geschrieben, für das, was ich bestanden habe“, erklärt er. „Und dann gucken wir mal, in welche Richtung es geht, wo ich mich hinbewerben möchte.“ Der Arbeitslose fügt hinzu: „Jetzt habe ich ja, was ich wollte.“

Bürgergeld-Empfänger will sich jetzt bewerben

Was genau Pascal bestanden hat, bleibt zwar offen, doch seine Follower haben bereits Vermutungen. In den Kommentaren wird eifrig spekuliert, dass es sich um einen Gabelstapler-Führerschein handeln könnte. Ein solches Zertifikat wird vom Jobcenter häufig finanziert und kann für Empfänger von Bürgergeld ein Türöffner in den Arbeitsmarkt sein.

Noch vor einigen Monaten hatte Pascal erklärt, er wolle am Universitätsklinikum Mannheim eine Ausbildung zum Pfleger beginnen. Offenbar hat sich dieser Plan jedoch zerschlagen.

