Bürgergeld-Empfänger schmeißt hin – „Das ist unglaublich“

Er ist einer der bekanntesten Protagonisten der RTL-Zwei-Doku „Hartz und herzlich“: Pascal aus Mannheim. Der Bürgergeld-Empfänger ist schon länger regelmäßig in der täglichen Serie zu sehen und unterhält die Zuschauer mit seinem Alltag.

Doch jetzt ist plötzlich Schluss. Pascal steigt aus der Sendung aus und erhebt heftige Vorwürfe gegen die Verantwortlichen.

Bürgergeld-Empfänger packt aus

Jahrelang wurde Pascal von einem Kamerateam für „Hartz und herzlich“ begleitet. Nachdem zuletzt auch Mutter Petra und Schwester Selina die Sozialdoku verlassen hatten, kündigt nun auch Pascal sein TV-Aus an. In einem ausführlichen Youtube-Statement erklärt er seine Beweggründe und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund.

Pascals Youtube-Clip trägt den Titel: „Hass, Mobbing & mein Ausstieg aus ‚Hartz und herzlich.‘“ Während Petra und Selina ihren Ausstieg mit Hass und Mobbing begründen, nennt Pascal ganz andere Gründe: Dinge seien ihm versprochen worden, die nicht eingehalten worden seien, und er fühle sich von anderen kopiert.

Bürgergeld-Empfänger steigt aus

So erzählt Pascal von einem zugesagten Umstyling. „Lass dein Bart und die Haare etwas wachsen und danach kriegen wir ’ne geile Sache hin, dass wir dich umstylen“, sollen Verantwortliche zu ihm gesagt haben. Doch dieses Versprechen wurde offenbar nicht erfüllt. „Man hat es mir versprochen, aber es wurde nicht eingehalten. Das finde ich sehr schade. Andere Leute haben wieder Vorrang bekommen“, so Pascal.

Auch das Kopieren seiner Ideen stößt ihm sauer auf: „Ich fand aber nicht nur die Sache schlimm, sondern auch, wenn man meine eigenen Sachen kopiert.“ Für seine Follower kündigt er weitere Enthüllungen auf Youtube an, will aber noch abwarten: „Bevor ich noch etwas weiter auspacke, warte ich eine lange Zeit und kann dann etwas mehr Infos geben. Aber zu dem Zeitpunkt jetzt bin ich sehr sauer.“

Mit „Hartz und herzlich“ scheint Pascal endgültig abgeschlossen zu haben: „Ich gucke mir die ganzen weiteren Sendungen gar nicht mehr an, weil ich nicht weiß, wie viele Sachen noch von mir geklaut worden sind. Andere Leute machen das Gleiche nach, wie ich. Das ist unglaublich.“