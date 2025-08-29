Bürgergeld-Empfängerin braucht eine Auszeit: Und will Rapperin werden

In der RTL2-Sendung „Hartz und herzlich“ werden Menschen begleitet, die in deutschen Brennpunkten leben. Viele von ihnen sind dabei auf staatliche Unterstützung angewiesen und beziehen Sozialleistungen wie beispielsweise dem Bürgergeld.

Eine der Protagonistinnen ist Taddel. In den aktuellen Folgen von „Hartz und herzlich“ erzählt die 35-Jährige, wie dass sie sich voll und ganz auf ihre Rap-Karriere konzentriert. Um mit ihrer Musik groß herauszukommen, hat sie sich eine längere Pause gegönnt und lebt seit fünf Monaten vom Bürgergeld. Doch wie steht es um eine Rückkehr auf den Arbeitsmarkt?

Bürgergeld-Empfängerin will groß rauskommen

Taddel ist gelernte Bürokauffrau und hat zuletzt bei einem Umzugsunternehmen gearbeitet. Nun möchte sie gerne ihr Hobby zum Beruf machen und Rapperin werden. Dafür hat sie sich eine längere Auszeit von der Arbeit genommen und kommt mit dem Regelsatz an Bürgergeld über die Runden.

+++ auch interessant für dich: Frührentnerin wird deutlich, als es um die Höhe des Bürgergelds geht: „Viel zu wenig“ +++

„Das tut mir gut. Ich beschäftige mich gerade nämlich nur mit Dingen, die meine Leidenschaft sind. (…) Ich bin jetzt schon fast fünf Monate daheim, mache aber intensiv Dinge für meine Musik. Klar muss man arbeiten, aber man muss auch manchmal gewissen Dinge für sich selber tun“, erzählt Taddel. Die Auszeit bereut sie keinesfalls.

Bürgergeld-Empfängerin wird deutlich

In dieser Zeit ist vor allem ihre Familie eine große Stütze für die 35-Jährige. „Die verstehen mich, wenn ich sage ‚Ich möchte mich nicht wieder in ein Büro setzen und dann total unzufrieden Feierabend machen.‘ Das ist nicht das, was ich machen möchte“, stellt Taddel klar.

+++ auch spannend: Bürgergeld: Arbeitsloser sorgt bei Experten für Kopfschütteln – „Einfach unfassbar“ +++

Das Bürgergeld ist für die Mannheimerin nur eine Übergangslösung. Für sie ist es wichtig, einen Job zu finden, der mit ihrer Rap-Karriere vereinbar ist. Genaue Vorstellungen hat sie in dem Bereich auch schon: „Moderatorin, Radiosprecherin – irgendetwas, womit man ein Publikum anheizt. Mein Wissen ist da noch nicht so breit gefächert. Aber ich hoffe, dass die Gespräche über meine berufliche Zukunft mich zum Erfolg führen.“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Die neuen Folgen von „Hartz und Herzlich“ aus den Benz-Baracken laufen unter der Woche ab 18.05 Uhr im TV-Programm von RTL2. Nachher gibt es die Sendung auch in der Mediathek bei RTL+.