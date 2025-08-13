Punker-Paar zieht um – jetzt heißt es Wohnung, Job und Bürgergeld

Seit sieben Jahren sind die Bürgergeld-Empfänger Paddy und Lausi ein Paar – und in dieser Zeit haben sie schon einiges erlebt. Die zwei Punker sind die bekanntesten Gesichter der RTL-Zwei-Doku „Hartz Rot Gold.“ Von der Straße haben sie es geschafft, sich in Berlin eine Kommune mit Freunden aufzubauen, darunter auch mit Mitbewohner „Opa“. Doch aktuell zieht es die Punks weiter. Jetzt heißt es: Berlin adé, Moin St. Pauli!

Und das hat seine Gründe.

Bürgergeld-Paar wagt Neuanfang

Der Umzug nach Hamburg war nicht nur wegen der Streitigkeiten in der Berliner Kommune nötig. Ein weiterer Grund: In Berlin musste das Bürgergeld-Paar zwölf Monate lang an einem Ort wohnen, um für eine Sozialwohnung auf der Liste vom Amt zu stehen. Doch aufgrund der hohen Nachfrage in der Hauptstadt wurden sie auch nach einem Jahr nicht fündig.

Für die beiden war Berlin ohne festen Wohnsitz keine Option mehr. Also blieb ihnen keine andere Wahl, als die Stadt zu wechseln. In Hamburg hoffen sie nun auf einen Neuanfang. In der Hansestadt sind Paddy und Lausi erstmal bei einer Bekannten untergekommen. Paddy wartet noch auf ein eigenes Zimmer, Lausi soll bald schon eins bekommen. Doch auch wenn ein eigenes Dach über dem Kopf in Aussicht ist, muss sich das Bürgergeld-Paar noch um einiges kümmern.

Bürgergeld-Paar will wieder arbeiten gehen

Die ersten Behördengänge sind erledigt, aber bis das Jobcenter in Hamburg das Bürgergeld vor Ort bewilligt, wird es noch dauern. Bis dahin schnorren sie sich mit „Opa“ durch den Alltag – für das Trio ist das nichts Neues.

Die kürzeren Wege in Hamburg und die freundlichere Stimmung machen den Start leichter, aber eine richtige Struktur fehlt noch. Lausi hat eine klare Vorstellung, wie es weitergehen soll: Sie möchte als Reinigungskraft arbeiten und ihren Alkoholkonsum reduzieren.

Paddy selbst will sich um seine Wohnung kümmern und sieht als Handwerker gute Chancen auf einen Job. Freigeister wollen sie aber trotzdem noch bleiben.

Die Folge von „Hartz Rot Gold“ mit Paddy und Lausi wurde am 12. August auf RTL2 ausgestrahlt. Zuschauer können die Sendung auch in der RTL+-Mediathek abrufen.