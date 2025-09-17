Bürgergeld-Empfängerin am Ende: Schuld ist das Jobcenter

Sie hat es gerade nun wirklich nicht leicht. Die 20-jährige Jasmin ist im siebten Monat schwanger. Und alleine. Ihr Partner Maik und Sohnemann Lennox sind im Mutter-Kind-Heim. Eine schwere Umstellung für die junge Mutter, die nun ohne ihre geliebte Familie auskommen muss. Und derzeit auch ohne die monatlichen Bürgergeld-Zahlungen vom Jobcenter. Ein weiteres Problem: Jasmin fühlt sich, wie übrigens auch ihre Mutter Sandra, in Rostock nicht mehr wohl.“

„Es ist im Moment wirklich sehr schwierig. Wir fühlen uns einfach in Rostock nicht mehr wohl. Es gab einfach in letzter Zeit zu viele Probleme. Privat und behördlich, wo wir gesagt haben, wir müssen hier unbedingt raus“, berichtet Jasmin. Dazu komme, dass sie seit zwei Monaten ohne ihren Mann und ihren Sohn alleine lebe, und in diesen zwei Monaten auch kein Bürgergeld erhalten habe.

Bürgergeld-Empfängerin klagt: „Würde Schatz keine Gelder kriegen, wären wir am Ende“

„Würde Schatz keine Gelder kriegen, wären wir am Ende“, so die 20-Jährige. Zwar bekommt ihr Mann Maik das Geld eigentlich nur für sich und Lennox, doch die Familie hält zusammen. Ein schweres Leben mit sehr wenig Geld. Aber nur zwangsläufig, weil „letzten Endes muss ich ja auch von irgendwas leben, beziehungsweise mich ernähren“, so die Rostockerin.

Doch warum bekommt Jasmin plötzlich kein Bürgergeld mehr? Durch ihren Auszug aus dem Mutter-Kind-Heim musste sie ihr Bürgergeld neu beantragen, die Bearbeitung des Jobcenters jedoch dauere noch an, heißt es in der RTL-Zwei-Doku „Hartz und herzlich“. „Ich rechne damit, dass ich erst Mitte/Ende Dezember Gelder kriege“, so Jasmin in der Episode vom 30. Juli 2025. Dann aber natürlich mit einer saftigen Nachzahlung. Diese soll in Weihnachtsgeschenke für ihren Sohn investiert werden.

