Alleinerziehende in Bürgergeld-Doku bekommt Post vom Arbeitgeber – sie ahnt das Schlimmste

Im Rostocker Blockmacherring, bekannt aus der RTL2-Doku „Hartz und herzlich“, dreht sich vieles um Bürgergeld, Arbeitslosigkeit und die täglichen Sorgen ums Überleben. Auch die alleinerziehende Mutter Katharina weiß, wie anstrengend dieser Alltag sein kann. Eigentlich wollte sie mit ihrem Wahl-Bruder Damian, den sie einst zufällig in der Straßenbahn kennengelernt hatte, bald in eine gemeinsame WG ziehen.

Doch während die beiden noch Pläne schmieden, flattert plötzlich ein Brief ins Haus – mit unerwartetem Inhalt.

Alleinerziehende erhält bittere Nachricht

Zunächst läuft alles wie gewohnt: Katharina unterstützt Damian tatkräftig bei seiner Jobsuche. Doch dieses Mal sind es nicht Bewerbungen, die ihren Tag bestimmen, sondern ein amtlich wirkendes Kuvert im Briefkasten. Katharina erkennt sofort den Absender – ihr Arbeitgeber. Damian ahnt, dass das nichts Gutes bedeutet: „Jetzt sag nicht, das ist die Kündigung.“

Ein kurzer Blick aufs Schreiben und Katharinas Gesicht spricht Bände. Damian hakt nach: „Die Kündigung?“ Katharina nickt. Sein Unmut steigt sofort: „Die können dich gar nicht kündigen, du warst krank! Das ist nicht ihr Ernst.“

Katharina wird fristlos gekündigt

Die Alleinerziehende erzählt Damian den möglichen Grund für die Entlassung: „Weil der Kleine ja krank war und ich krank war und du mich dann ja weiterhin krankgemeldet hast, weil ich dazu ja nicht in der Lage war – das ist für ihn ein Verstoß. Daraufhin gab es dann die Kündigung.“

Bislang arbeitete Katharina im Supermarkt. In einigen Tagen steht sie dann ohne Job da. Die Kündigung trifft sie hart und bringt die nächsten bürokratischen Schritte ins Rollen: Arbeitslos melden, klären, wie es weitergeht. Damian versucht, seine Freundin aufzubauen, und rät, sofort bei den Behörden durchzuklingeln.

RTL2 zeigt die Folgen von „Hartz und Herzlich“ täglich ab 18.05 Uhr. Vorab ist die Bürgergeld-Doku auch in der RTL+-Mediathek abrufbar. Die entsprechende Folge wurde am 18. August auf dem Sender ausgestrahlt.