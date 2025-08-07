Bürgergeld-Aufstocker räumt mit Gerüchten auf – „Verdienen gar nichts!“

Viele der Teilnehmer von „Hartz und herzlich“ leben am Rande der Gesellschaft. Sie beziehen Bürgergeld und wohnen in sozial belasteten Vierteln wie den Benz-Baracken in Mannheim oder dem Blockmacherring in Rostock. Die Kamera begleitet sie durch ihren Alltag, der oft von Existenzängsten geprägt ist. Doch was bekommen diese Menschen eigentlich für ihre Präsenz vor der Kamera? Eine Gage, eine Entschädigung oder vielleicht wenigstens Gutscheine?

Darsteller Jack hat diese Frage vor einiger Zeit in einer Instagram-Fragerunde klar beantwortet: „Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten keinen einzigen Cent.“

Teilnehmer von Bürgergeld-Doku gehen leer aus

Auch andere Zuwendungen gibt es nicht. „Ich habe keine Gutscheine für meine Teilnahme bei ‚Hartz und herzlich‘ bekommen. Wir bekommen für unsere Teilnahme gar nichts!“, betont Jack.

Der Grund dafür ist simpel und nachvollziehbar: Die meisten Protagonisten beziehen Bürgergeld. Jegliche Einnahmen würden direkt angerechnet und somit von der Unterstützung abgezogen werden. Ein Prinzip, das für die Beteiligten bedeutet, dass sie freiwillig und ohne finanzielle Gegenleistung vor der Kamera stehen.

Bürgergeld-Aufstocker räumt mit Gerüchten auf

Auch Elvis, ein bekanntes Gesicht aus den Benz-Baracken, bestätigt diese Lage aus eigener Erfahrung. Er lebt von staatlicher Hilfe und arbeitet nebenbei in einem Minijob. „Genau das sind wieder so Dinger, wo die Leute denken, wir verdienen hier Millionen. Wir verdienen gar nichts! Wir machen das einfach freiwillig, weil wir es gerne machen“, erklärt Elvis in seiner eigenen Webshow „Einfach Elvis.“

++ auch interessant: Bürgergeld-Empfängerin bekommt Nachzahlung vom Amt – nach wenigen Stunden ist das Geld weg ++

Neben der Frage nach der Bezahlung wird der Sendung immer wieder vorgeworfen, gestellt zu sein. Auch darauf gibt Elvis eine klare Antwort: „Da gibt‘s keinen Plan irgendwie ,Morgen um die Uhrzeit kommt ein Kameramann.‘ Nein, die Kameraleute kommen dann, wenn sie kommen und erwischen uns dann in flagranti.“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Bürgergeld-Aufstocker Elvis betont weiter: „Da ist nichts gestellt oder nach Plan oder nach Drehbuch. Wenn sie morgens um 7 Uhr kommen und mich direkt im Bett erwischen, wie ich da noch schnarch, dann sind sie da. Es gibt keinen Plan dafür und das ist ja das, was das alles ausmacht bei uns. Es ist nichts gestellt.“