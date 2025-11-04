Bürgergeld-Familie will sich Auto anschaffen – und ätzt über Preise

In Salzkotten im Kreis Paderborn steht die Bürgergeld-Familie rund um Rosa und Ingo vor einem Problem: Ihr Auto musste verkauft werden. Die Reparaturen wären so teuer geworden, dass sich eine TÜV-Abnahme nicht mehr gelohnt hätte. Daher hat sich Ingo mit seinen Söhnen dazu entschieden, dass Auto zu verkaufen. Doch nun steht die Familie ohne fahrbaren Untersatz da und ein neues Auto zu finden, ist alles andere als einfach.

Die Familie, bekannt aus der Sozial-Doku „Hartz Rot Gold“ lebt von Bürger-, Kinder- und Pflegegeld. Ein großes Budget ist daher nicht verfügbar. Hinzu kommen die gestiegenen Preise für Gebrauchtwagen.

Bürgergeld-Familie ätzt über Auto-Preise

Ingo ist seit neun Jahren krankheitsbedingt arbeitslos, ist allerdings für seine Arztbesuche auf ein Auto angewiesen. Vor einigen Jahren sahen die Preise auf dem Markt noch ganz anders aus, echauffiert sich jetzt der Familienvater. „Das Problem ist einfach das Geld. Das kommt ja auch häufig in den Medien, dass die Preise von Gebrauchtwagen so dramatisch nach oben gegangen sind. Das war vor etlichen Jahren alles ganz anders“, hält der 55-Jährige fest.

Für ein älteres Auto müsste die Familie mindestens mit 5.000 bis 7.000 Euro rechnen. Auch die Verhandlungsbereitschaft der Verkäufer hätte laut Ingo abgenommen.

Auf Bürgergeld-Familie warten weitere Probleme

Die Autosuche gestaltet sich auch aufgrund Ingos Einschränkungen als schwierig. Wegen seiner versteiften Wirbelsäule ist der Autokauf besonders kompliziert. „Ganz ehrlich, das ist sowieso schwierig, ich muss so viele Kriterien beachten“, erzählt der Familienvater. Aktuell hat er als Einziger einen Führerschein. Das Auto hätten sie am liebsten sofort.

„Wünschenswert wäre am besten vorgestern“, so Ingo. Denn er muss regelmäßig Arztbesuche wahrnehmen und ist auf ein mobiles Gefährt angewiesen. Nun muss er sich erst einmal mit Krankenfahrtdiensten oder Taxis abfinden. Doch auch das kostet.

Und jetzt auch noch das: Mutter Rosa hat beim Jobcenter ein Darlehen beantragt, um Heizöl bezahlen zu können. Dies wurde nun allerdings abgelehnt. Die finanziellen Probleme scheinen einfach kein Ende zu nehmen.

Die Folge von „Hartz Rot Gold“ wurde am 5. Oktober bei RTL2 im Free-TV ausgestrahlt und ist ebenfalls in der RTL+-Mediathek abrufbar.