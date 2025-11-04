„Kontostand ist auf null“ – Arbeitslose verzweifelt am Jobcenter

In Bremen Nord haben Steffi und ihr Partner Heiko Stress mit dem Jobcenter. Die beiden sind Teil der Bürgergeld-Doku „Hartz Rot Gold.“

Steffi ist seit zwei Jahren arbeitslos. Ihr Verlobter soll seine Einkünfte als LKW-Fahrer offenlegen und seinen Wohnsitz nachweisen. Der Verdacht des Jobcenters: Sie und ihr Freund Heiko leben zusammen und sind damit eine Bedarfsgemeinschaft. Deshalb sind ihre Zahlungen aktuell eingestellt.

Arbeitslose auf 180 wegen Jobcenter

Für Steffi ist die Situation nervenaufreibend. „Wenn man nicht so viel Ärger mit dem Jobcenter hätte, könnte man nachts auch besser schlafen“, so die 42-Jährige. Um Klarheit zu schaffen, will sie selbst aktiv werden: „Da werde ich auf jeden Fall nochmal nachhaken müssen.“ Auch Heiko hat bereits einen Beschwerdebrief ans Jobcenter geschrieben.

Dabei wohnt der 36-Jährige nach eigenen Angaben gar nicht bei Steffi. Er hat nur ein kleines WG-Zimmer, ist daher häufig bei seiner Partnerin zu Besuch. Aktuell ist Heiko noch krankgeschrieben. Unterstützung bekommt Steffi inzwischen von einem gemeinnützigen Verein, der Sozialberatungen anbietet. Doch auch dort muss sie zunächst auf eine Warteliste. Und die Zeit drängt: „Ich habe gar keine Luft, aktuell zu warten, mein Kontostand ist auf null“, erklärt sie.

Arbeitslose kann keine Rechnungen zahlen

Rechnungen bleiben also aktuell unbezahlt und auch der Handyanbieter drängt auf eine offene Zahlung. Immerhin zeigt sich Steffis Vermieter kulant und hat die Miete vorerst ausgesetzt, bis wieder Geld fließt.

„Ich habe so ein Problem bisher noch nie gehabt“, sagt Steffi über das Jobcenter. Für sie ist nicht nachvollziehbar, warum die Behörde davon ausgeht, dass Heiko bei ihr lebt. Doch auch ihr Partner kann sie finanziell nicht unterstützen, er selbst hat kaum etwas übrig.

Für Steffi bleibt jetzt nur ein Ausweg. Sie möchte beim Jobcenter persönlich vorstellig werden und Druck machen.

Die Bürgergeld-Doku wurde am 4. November im Free-TV auf RTL2 ausgestrahlt. Weitere Folgen von „Hartz Rot Gold“ gibt es auch in der RTL+-Mediathek.