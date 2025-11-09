Alleinerziehende in Bürgergeld-Doku sucht Arbeit: „Hatte noch nie ein Bewerbungsgespräch“

Aktuell krempelt Michelle in der Bürgergeld-Doku „Hartz und herzlich“ ihr Leben um. Erst vor Kurzem hat sich die RTL2-Protagonistin von ihrem Freund getrennt. Nun muss sie bei der Wohnungsbaugesellschaft in Rostock Groß Klein noch klären, dass sie ab sofort alleinige Mieterin ist. Doch das ist noch nicht alles. Auch beruflich möchte sich die 19-Jährige neu orientieren.

Für eine Arbeitsstelle muss Michelle nun erst einmal Bewerbungsgespräche führen. Und das ist Neuland für die junge Mutter.

Michelle möchte sich Arbeit suchen

Dadurch, dass Michelle ihre Schule gewechselt hat, hat sie aktuell ein Jahr Pause. Die möchte sie nun sinnvoll mit Arbeit füllen. „Deswegen habe ich beschlossen, mir erstmal einen Minijob oder eine Teilzeitbeschäftigung zu suchen, damit ich was zu tun habe“, erklärt die 19-Jährige in der Bürgergeld-Doku. Vollzeit hingegen käme für die Alleinerziehende nicht infrage. Und das hat auch seine Gründe.

Denn Michelle möchte weiterhin Zeit mit ihrem Sohn Marlon verbringen. Auch befürchtet sie, finanzielle Nachteile zu haben. „Das ist auch einfach entspannter, anstatt, dass ich in Vollzeit jetzt irgendwas mache und dafür schlecht bezahlt zu werden, da ich noch keine abgeschlossene Ausbildung habe.“

Michelle rechnet sich gute Chancen für Job aus

Michelle hat aktuell eine Arbeitsstelle in Aussicht. Bevor sie jedoch eine feste Zusage am Telefon erhält, möchte der Arbeitgeber sie erstmal kennenlernen. Vor dem Bewerbungsgespräch ist Michelle sichtlich nervös. Denn sie verrät: „Ich hatte noch nie ein richtiges Bewerbungsgespräch für Arbeit.“

Die junge Mutter ist allerdings guter Dinge, denn der Rückruf ist für sie ein positives Zeichen, dass der Job tatsächlich funktionieren könnte. „Die hätten nicht versucht, mich dreimal anzurufen, wenn die mich nicht haben wollen würden. Also wer kann da schon bitte nein sagen“, so die 19-Jährige.

RTL2 zeigte die Folge „Hartz und herzlich“ am 3. November im Free-TV. Weitere Episoden sind auch in der RTL+-Mediathek abrufbar.