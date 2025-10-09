Bürgergeld-Empfänger packt aus: Manchmal verschläft er den ganzen Tag

Er ist jung, fit, könnte eigentlich ohne Probleme arbeiten. Einzig die Motivation scheint ihm komplett zu fehlen – Jerome aus Hamm. Zusammen mit seiner Freundin Michelle lebt er von 902 Euro Bürgergeld im Monat. Geld, das meist nach wenigen Tagen schon komplett ausgegeben wird.

Gearbeitet hat Jerome schon seit sechs Jahren nicht mehr. Er bekomme den „Arsch nicht hoch“, so der Protagonist der RTL-Zwei-Bürgergeld-Doku „Armes Deutschland“. Dass dies wirklich so ist, sehen die Zuschauer der Sendung am Dienstag (14. Oktober 2025) direkt.

Bürgergeld-Empfänger verschläft den ganzen Tag

Bekommt Jerome doch einen Job angeboten, wirklich Interesse jedoch hat er nicht. Die Karte des Arbeitgebers steckte er zwar ein, einen Rückruf jedoch gab es nie. Das liegt wohl auch daran, dass Jerome seine Zeit lieber mit schlafen denn mit arbeiten verbringt.

„Wenn ich Zeit habe und gerne schlafe, dann so bis 15 Uhr“, berichtet der Langzeitarbeitslose, „manchmal auch so den ganzen Tag.“ Er müsse sich nicht unbedingt „die ganze Welt jeden Tag geben“, erklärt Jerome seine lange Ruhephase.

++ Neue drakonische Bürgergeld-Strafen: Merz-Regierung macht jetzt Beziehern das Leben schwerer ++

Anders jedoch sieht das bei seiner Freundin Michelle aus. Sie scheint einem Job nahe wie lange nicht. Sie hatte sich in einer Bäckerei beworben. Der Chef hatte sie nun angerufen, die Arbeitslose zu einem persönlichen Gespräch eingeladen. „Es wird eine große Umstellung sein, weil ich muss früher schlafen gehen“, weiß die Hammerin, dazu komme noch die körperliche Belastung. Doch es ist eine Umstellung, die sie auf sich nehmen will, „Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg“.

Plötzlich doch ein Hoffnungsschimmer?

Vielleicht ein Zeichen, auch für Jerome? Kann sein, so will er plötzlich auch einen Job: „Wenn du arbeiten gehst, muss ich mir auch irgendeine Beschäftigung suchen, irgendwann fällt mir die Decke auf dem Kopf, wie im Knast, ich fühle mich eingeengt alleine, und dann muss ich raus.“

Wir sind gespannt. Wie die Jobsuche des Paares weitergeht, siehst du am Dienstag (14. Oktober 2025) um 20.15 Uhr bei RTL Zwei.

Stephan hat einen riesigen Berg Schulden angehäuft. Kommt jetzt endlich die Wende zum Guten?