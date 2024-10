Bürgergeld: 22-Jähriger hat keinen Bock mehr auf Job – „Der Stress ist es mir auf Dauer nicht wert“

Für den 22-Jährigen Jerrick aus der RTL2-Doku-Reihe „Hartz und Herzlich“ gehört der aktuelle Job nicht unbedingt zu den Lieblingsbeschäftigungen. Der Mannheimer arbeitet seit gut einem halben Jahr im Gastronomiebereich und brät unter anderem Burger.

Doch das ist nichts, was sich Jerrick für immer vorstellen kann. Denn die Arbeit und der damit verbundene Aufwand ist ihm viel zu stressig. Der Sohn von Bürgergeld-Empfängerin Ella will deshalb alles wieder hinschmeißen.

Bürgergeld: 22-Jähriger will Job hinschmeißen

Vor der RTL2-Kamera erzählt der Mannheimer über seinen Job: „Ich bin da jetzt ungefähr ein halbes Jahr arbeiten, die ersten drei Monate haben mir absolut Spaß gemacht, aber mit der Zeit habe ich gemerkt, dass ich nicht meins. Es ist der Stress. Der Stress ist es mir auf Dauer nicht wert.“

Warum es ihm alles viel zu stressig ist, erzählt der Mannheimer, der im Problemviertel in den Benz-Baracken aufgewachsen ist, wo es einige Bürgergeld-Bezieher gibt, auch:

„Es ist die Tatsache, dass ich bis halb 12, 12 arbeite, um halb 1 nach Hause komme, dann bis keine Ahnung wie viel Uhr schlafe und wieder arbeiten muss. Und ich habe mittlerweile kaum Zeit für mich selbst.“

In der Vergangenheit hatte Jerrick mit psychischen Problemen zu kämpfen. Er möchte zwar arbeiten, aber nicht, wenn das auf Kosten seiner mentalen Gesundheit geht. Deshalb wünsche er sich in Zukunft einen Arbeitsplatz, in dem er sich wirklich wohl fühlen kann.

Jerrick: „Was ich in dem halben Jahr gelernt habe, ist, dass wenn ich eins kann, ist es auf jeden Fall arbeiten. Dafür bin ich nicht faul, dafür bin ich nicht dumm. Ich mache jetzt gerade einfach nur, was ich machen soll und fertig.“

Jerricks „Hartz und Herzlich“-Folge wird am kommenden Montag (14. Oktober) um 18.05 Uhr bei RTL2 ausgestrahlt. Wer nicht so lange warten kann, der kann sie schon vorab in der RTL+-Mediathek sehen.