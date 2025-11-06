Bürgergeld-Empfänger aus Mönchengladbach 20 Jahre arbeitslos: „Kann nichts dafür, dass ich begabt bin“

Manche Geschichten sind so skurril, dass man sie nur schwer glauben kann. Die von Bürgergeld-Empfänger Oliver aus Mönchengladbach ist so eine. Der Arbeitslose bezieht seit über 20 Jahren Gelder vom Staat. Von Arbeit hält er nicht viel. Besser gesagt: gar nichts.

„Von der derzeitigen Arbeitsmarktsituation in Deutschland halte ich genauso wenig wie von Klamotten. Überhaupt nichts“, so der leidenschaftliche Nudist. Und so verbringt der Protagonist der RTL-Zwei-Bürgergeld-Doku „Armes Deutschland“ seine freie Zeit lieber nackt am See als angezogen in einem Büro.

Bürgergeld-Empfänger fordert: „Arbeit sollte ordentlich bezahlt werden“

Dabei könnte der 49-Jährige durchaus arbeiten gehen. Er hat studiert, ist körperlich gesund. Seine Haltung schiebt er jedoch dem Staat in die Schuhe. „Arbeit sollte ordentlich bezahlt werden, sonst ist es keine Arbeit“, so der Bürgergeld-Empfänger. Der „kaputte Arbeitsmarkt“ sei jedoch nicht seine Schuld.

Doch warum ist der Mann seit 20 Jahren arbeitslos? Dafür hat der Mönchengladbacher seine ganz eigene Erklärung: „Die Begründung ist relativ einfach. Ich bin teuer, ich kann den Leuten zu viel. Die suchen leider austauschbare Sklaven.“ Doch was will Oliver denn verdienen?

„Für einen Vollzeitjob, der in einem Bereich liegt, den ich auch machen würde, der mir zusagt, da fangen wir mal an zu reden bei einem Bruttoeinstiegsgehalt von 3.500 Euro im Monat“, so der Bürgergeld-Empfänger. Schließlich habe er nach eigenen Angaben einen IQ von 147. „Die Leute sollten wissen, was sie an mir haben“, so der 49-Jährige selbstbewusst.

„Ich kann ja nichts dafür, dass ich begabt bin“

„Ich kann ja nichts dafür, dass ich begabt bin, dass ich entsprechend qualifiziert bin. Ich habe es mir ja nicht ausgesucht, aber ich habe es gelernt, damit ich dafür auch was haben kann. Und dementsprechend suche ich natürlich keine Billigtätigkeit“, prahlt der Bürgergeld-Empfänger.

Einen Beruf wie beispielsweise den eines Schaffners würde Oliver nicht machen. „Nein, das ist ja nicht sinnvoll. Schaffner… Ich suche keine Umschulung, ich suche Arbeit. Punkt“, so der Arbeitslose. Dazu sei der Beruf seiner Meinung nach zu schlecht bezahlt.

Und so fährt der Mönchengladbacher lieber zum nächsten FKK-Bereich, legt sich auf seine Decke und genießt das Leben so wie Gott ihn schuf. Die ganze Geschichte von Oliver siehst du am Dienstagabend (28. Oktober 2025) um 20.15 Uhr bei RTL Zwei oder bei RTL Plus. Wichtig: Nicht alle Bürgergeld-Empfänger sind wie Oliver. Die meisten wollen schnellstmöglich zurück in Lohn und Brot.