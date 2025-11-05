Bürgergeld-Paar macht Musik – ihre Botschaft ist unmissverständlich

Von der RTLZWEI-Sozialdoku ins Tonstudio? Das Bürgergeld-Paar Jasmin und Maik aus „Hartz und herzlich“ meldet sich mit einer klaren Ansage zurück. Und die richtet sich direkt an ihre Kritiker.

Seit Jahren gehören die beiden zu den bekanntesten Gesichtern der Doku-Soap. In den sozialen Netzwerken bekommen sie dafür allerdings regelmäßig ihr Fett weg. Doch statt sich unterkriegen zu lassen, schlagen sie jetzt mit Musik zurück.

Bürgergeld-Empfänger kontern Kritiker mit Song

„Unser Song ist fertig!“, verkünden Jasmin und Maik stolz bei Instagram. Und machen sofort klar, an wen sich ihr Track richtet: „Das ist ein Song, der die Hater wissen lassen soll, dass ihr, Hater, nichts wert seid – und dass ihr uns völlig egal seid.“ Das klingt nach einer Kampfansage!

+++ Außerdem für dich interessant: Bürgergeld: Arbeitslose investiert 30.000 Euro in „Projekte“ – Am Ende bleibt nichts +++

Zu hören gibt’s den Song allerdings nur auf Instagram. Auf Spotify oder Amazon Music sucht man ihn bisher vergeblich. Trotzdem hat der Track Potenzial, ein kleiner Hit in der „Hartz und herzlich“-Community zu werden. Denn die beiden rappen mit Zeilen wie: „Die Hater ziehen vorbei, doch sie bringen uns nicht klein“ oder „Die Hater sind nichts wert, ich bau mir ein Lichtschwert.“

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Maik scheint Gefallen an seiner neuen Rolle als Musiker gefunden zu haben. Nur wenige Tage nach dem „Hater“-Song kündigte er schon den nächsten Track an. „Mein neuer Twitch Song! Text ist wie immer selber geschrieben. Rap Musiker durch KI eingefügt“, schreibt er.

Mehr Nachrichten haben wir für dich heute hier zusammengestellt:

Die Kommentarfunktion haben die beiden bei Instagram vorsichtshalber deaktiviert. Offenbar rechnen Jasmin und Maik mit ordentlich Gegenwind. Ob die beiden jetzt mit ihrer Musik richtig durchstarten? Das wird sich zeigen.