Bürgergeld-Empfängerin schickt Tochter zum Einkaufen – „Fühle mich wie ihre Pflegerin“

Bürgergeld-Empfängerin Jannie, bekannt aus der RTL2-Doku „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ muss aktuell die Zähne zusammenbeißen: Eine Einengung des Rückenmarks und eine anschließende Operation setzten sie außer Gefecht.

Ihre Jobsuche musste erst einmal auf Eis gelegt werden. Doch mittlerweile, zwei Wochen nach der Operation, blickt die Bürgergeld-Empfängerin wieder nach vorn und tankte Kraft.

Bürgergeld-Empfängerin gibt Einblicke in ihre aktuelle Situation

„Ich brauche mir keinen Kopf mehr über meine Knochen machen. Da wackelt nichts mehr. Es ist alles perfekt“, verkündet die Mannheimerin vor der RTL2-Kamera. Außerdem ist sie nicht mehr auf Schmerzmedikamente angewiesen.

Nur ein großes Problem gibt es: Jannie steht aktuell ohne Job da. Ihr letzter Arbeitgeber kündigte ihr kurzerhand noch während der wochenlangen Krankschreibung.

„Es wäre schön, wenn ich da wieder arbeiten könnte – aber nicht Vollzeit. Dafür bin ich noch zu wackelig auf meinen Beinen.“ Ihr schwebt ein Teilzeit- oder Springerjob an.

Jannie konnte sich während der schweren Zeit auf ihre Tochter verlassen

Nach einer erfolgreichen Kontrolluntersuchung beim Orthopäden soll dieser wichtige Lebensschritt jetzt in Angriff genommen werden. Im Haushalt lehnt sich Jannie weiterhin ein wenig zurück und kostet die Hilfe ihrer Tochter Leann voll aus. So schickt sie sie zum Wocheneinkauf los.

Als sie mit den Einkaufstüten in die Wohnung kommt, empfängt sie die Bürgergeld-Empfängerin mit den humorvollen und liebevollen Worten: „Ein paar Kids sind nie verkehrt. Nein! Ich muss dich wirklich loben. Du warst vor der OP so gut wie täglich da. Im Krankenhaus bist du jeden Tag gekommen – selbst nach dem Krankenhaus.“

Leann reagiert prompt: „Ich fühle mich definitiv wie eine Krankenschwester oder eine Pflegerin.“ Doch schnell wird deutlich: Es ist für sie eine absolute Herzensangelegenheit. In schweren Zeiten greift man sich eben in einer Familie unter die Arme. „Wenn ich dich nicht hätte…“, lobt sie Jannie.

Die gesamte „Hartz und herzlich – Tag für Tag“-Episode „Gute Tat“ wird am Freitag (19. September) um 16.05 Uhr bei RTL2 ausgestrahlt. Sie ist außerdem bei RTL+ verfügbar.