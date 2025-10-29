Bürgergeld-Empfänger wollen Hund adoptieren: Tierheimchefin winkt direkt ab

Es gibt Ideen, die sind einfach nicht gut. Einen riesigen Kangal, der zu territorialem Verhalten neigt, und für den auf der Homepage des Tierheimes ausdrücklich Hunde-erfahrene Besitzer gefordert werden, an zwei Personen, wie die Bürgergeld-Empfänger Jan und Sandra zu geben, ist ohne Zweifel eine davon.

Dennoch wollen sich die beiden „Armes Deutschland“-Protagonisten nicht unterkriegen lassen. Das Mutter-Tochter-Duo hat die Einstellung: „Mit Bürgergeld lebt man besser, als wenn man arbeitet.“ Leider jedoch bringt das Leben mit dem Bürgergeld scheinbar auch Langeweile mit sich. Und so will Jan nun Aslan, einen Kangal, also einen Hirtenhund, aus dem Tierheim adoptieren.

Ein Kangal für die Bürgergeld-Empfänger Jan und Sandra?

Seine Idee dahinter: „Ich, Hund, auf Couch. Fernsehgucken zusammen. So ein großes Kalb neben mir. Oder er liegt auf mir. Wir gucken fernsehen.“ Dass Hunde jetzt nicht zwingend ihren Tagesalltag vom TV diktieren lassen wollen … geschenkt.

So schien das Vorhaben von Anfang an zum Scheitern verurteilt, das machte den beiden Bürgergeld-Empfängern auch Tierheim-Chefin Kristina Rummeld schnell klar. So würde es Situationen geben, in denen Aslan zubeiße, es brauche also erfahrene Hunde-Menschen. Dazu braucht das große Tier viel Platz. Eine kleine Wohnung mit Garten mache da nur wenig Sinn.

„Wenn ich ganz ehrlich bin, ich wusste schon nach den ersten Sätzen, dass der Aslan natürlich nicht für die beiden geeignet ist“, so die Hundeexpertin. Dennoch habe sie versucht, den Besuch der Bürgergeld-Empfänger zu nutzen, um Erkenntnisse zu generieren. „Da habe ich aber in dem Fall gemerkt, dass es wirklich blutige Anfänger sind, das spricht ja nicht dagegen, ein Tier aufzunehmen, aber eben nicht so ein Tier.“

Tierheim-Chefin winkt ab

Vielleicht eine gute Idee. Die zwei haben zwar mehr als genug Zeit. Doch braucht ein Kangal wie Aslan auch Menschen, die sich um ihn kümmern. Den Ehrgeiz und die Erfahrung für ein solches Tier mitbringen. Eigenschaften, die sowohl Jan als auch Mutter Sandra fehlen.

RTL-Zwei zeigt die Folge „Armes Deutschland“ mit Jan und Sandra am Samstag (6. September 2025) um 20.15 Uhr.