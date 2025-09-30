Ex-Bürgergeld-Empfänger träumt vom großen Geld: 53.000 Euro in fünf Minuten

Er ist schon fast so etwas wie ein „Armes Deutschland“-Urgestein. Seit einigen Jahren bereits ist Dennis in der RTL-Zwei-Show dabei. Zunächst als Empfänger von Hartz4, später dann als Bürgergeld-Bezieher. Mittlerweile jedoch hat der 44-Jährige einen Job als Produktionshelfer, wohnt mit seiner Verlobten Annika in einem Haus in Uelzen.

Das hat bislang noch die 29-Jährige gemietet. Doch die Arbeitslose hat vor Kurzem die fristgerechte Kündigung erhalten. Der angebliche Grund: Ihr Vorgarten sei nicht ordnungsgemäß gepflegt. Doch die Arbeitslose vermutet einen anderen Grund. So sei die Miete von lediglich 400 Euro selbst für Uelzen sehr gering. Sie glaubt, dass der Vermieter sie hochsetzen wolle.

Ex-Bürgergeld-Empfänger träumt vom ganz großen Geld

Nun braucht es eine neue Bleibe. Und es scheint, als hätte das Paar diese auch bereits gefunden. Jedoch soll das Haus 1.050 Euro Miete kosten. Für Ex-Bürgergeld-Empfänger Dennis, der lediglich 1.500 Euro netto verdient, eigentlich viel zu teuer. Doch er habe noch weitere Verdienste, prahlt der 44-Jährige. Wie hoch die sind, das will der „Armes Deutschland“-Protagonist nicht verraten.

Doch er hat einen klaren Plan. Er will durch Social Media Geld verdienen. Die Fragerei des Drehteams, wie hoch die Einnahmen denn nun seien, die er generiert, scheinen ihn jedoch zu nerven. „Weißt du, als ich bei eurem Format angefangen habe, hat jeder gesagt: Was ist das denn für’n Spinner? Der kriegt eh nie ein Bein auf den Boden. Der verkackt doch alles. Wer sitzt jetzt hier. Wer guckt sich ein Haus mit seiner Frau an, wo er locker mal 1.050 Miete bezahlt? Das hört sich arrogant und prollig an, aber ich bin von Menschen auf der Straße angegriffen worden, nur weil ich Bürgergeld- beziehungsweise Hartz-4-Empfänger war.“

Nun plant er eine UG als Influencer bei TikTok. Und Dennis scheint große Ziele zu haben. Sogar die eine Aufgabe seines Jobs scheint durch seinen Kopf zu spuken. „Ich würde meinen Vollzeitjob dann an den Nagel hängen, wenn ich wirklich Woche über Woche, so wie bestimmte andere große TikToker, die ich jetzt mal namentlich nicht erwähne, weil ich nicht weiß, ob sie das möchten, die zum Beispiel in Fünf-Minuten-Matches 53.000 Euro generieren.“ Ein großes Ziel. Ob er das umsetzen kann, warten wir mal ab.

Die „Armes Deutschland“-Folge mit Dennis zeigt RTL Zwei am 6. September 2025 um 20.15 Uhr.