Bürgergeld-Empfängerin trennt sich: Ihren Sohn David (8) will sie nicht mehr bei sich haben

Es sind herzzerreißende Szenen, Szenen, die aber auch einfach nur wütend machen. Am Dienstagabend (6. November 2023) zeigte RTL-Zwei eine neue Folge seiner Sozialreportage-Reihe „Armes Deutschland – deine Kinder“. Darin wurden Schicksale geteilt, die wirklich ans Herz gingen. Wie beispielsweise das einer Bürgergeld(zum Zeitpunkt der Dreharbeiten noch Hartz4)-Familie aus Wuppertal in Nordrhein-Westfalen.

In der Familie kriselt es. Zum Leidwesen der drei Kinder Laura, David und Annalena. So wollen sich die beiden Bürgergeld(beziehungsweise Hartz4)-Empfänger Christian und Christina trennen. Eine Trennung, die auch ihre drei Kinder betrifft.

Bürgergeld-Familie bricht auseinander

Christina will nämlich nur ihre beiden Mädchen mit in die Beziehung mit ihrem neuen Partner nehmen. Ihren Sohn David möchte sie nicht mehr bei sich haben. Ein schwerer Schlag für den Achtjährigen.

Dabei hatte es der Junge schon vorher nicht leicht. Wegen der Armut seiner Eltern wird er in der Schule gehänselt. „Ich habe das Gefühl, dass andere Mamas und Papas mehr Geld haben, als unsere. Alle meine Klassenkameraden haben darüber gesprochen. Die haben sogar gefragt: Bist du arm?“, berichtet David vor den Kameras von RTL Zwei.

Ein schlimmes Gefühl für den Wuppertaler. Ein Gefühl, das nur noch von dem Schmerz getoppt wird, den er durch die Trennung seiner Eltern erleiden muss. Die wollen die drei Kinder nämlich aufteilen. Während Davids Schwestern Laura und Annalena zur Mama sollen, soll David alleine zu seinem Vater Christian.

Mutter Christina will nur die Töchter zu sich nehmen

„Für die Kinder wird das schwierig, weil das wirklich so ein Bruch ist, die Kinder werden getrennt. Aber es bringt nichts, wenn man zusammenbleibt, und man dann in der Beziehung unglücklich ist“, versucht Mama Christina die Entscheidung zu begründen.

Die Sorgen und Ängste ihres Sohnes jedoch, scheint sie nicht ernst zu nehmen. Der kleine Junge kann nicht mehr schlafen, vermisst seine Mutter. Er glaubt, dass seine Mama ihn weniger lieb habe, als seine Schwestern. „Mir geht es schlecht vom Herzen“, sagt er. Christina sieht diese Anzeichen jedoch nicht. Oder sie will sie nicht sehen. „Naja, wenn es ihm wirklich schlecht gehen würde, dann wäre er nicht so aktiv wie jetzt. Er sieht ja auch sehr glücklich eigentlich aus.“

Ob sie sich etwas vormacht, oder die Anzeichen wirklich nicht sehen kann, unklar. Bei der Frage soll nun eine Psychologin helfen. Sie konfrontiert die beiden mit Davids Situation. Doch auch hier spielt Christina das Verhalten ihres Sohnes herunter. Wie das Gespräch ausgeht und ob Christina irgendwann versteht, was es für ein Kind bedeutet, von seinen Geschwistern und seiner Mutter getrennt zu werden, erfährst du bei „Armes Deutschland – deine Kinder“. Die neuen Folgen zeigt RTL Zwei montags um 20.15 Uhr und in der Mediathek von RTL Plus.